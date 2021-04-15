38學生「共用12針頭」抽血！女名醫懊悔痛哭　院方急介入輔導

記者陳韻如／宜蘭報導

宜蘭一間健康管理專科學校在上課時，授課的何姓女醫師竟要求全班38人共用12跟針頭幫彼此抽血、驗血型，而遭到學生檢舉。事後，校方已停聘該名女醫師，並且讓已有使用針具的學生前往就醫後，將持續追中。對此，女醫師感到相當懊悔，更因此情緒崩潰、痛哭，目前醫院已介入協助輔導。





▲女名醫學校授課竟要全班38人共用12支針頭，事件曝光後情緒崩潰，院方介入輔導。（示意圖／取自PIXABAY）

據了解，何姓女醫師是宜蘭羅東猛醫院的胃腸肝膽科主治醫師，以及腫瘤醫學中心主治醫師，也醫療界小有名氣，因此獲得學校聘用，但沒想到，她9日在宜蘭縣某健康管理專科學校「微生物與免疫學」實驗課上時，竟要求全班38名學生使用12根針頭，互相幫對方抽血、驗血型。

有學生事後向導師檢舉，全案才因此曝光，而校方當下也緊急發文給家長，並要被扎針學生立刻就醫檢驗，並且持續追蹤，還承諾檢查費用將由學校全權負責，但仍無法平息家長怒氣，痛批「一根針，真的沒有必要省這樣」。

校方事後也發出聲明表示，女醫師求好心切，要求每位學生練習，針具以酒精棉片消毒確有不妥；而校方得知後，便立刻以學生健康為優先考量，由導師告知有使用針具的學生，立即前往住家附近醫院接受檢查，並保留相關就醫收據，而後續所衍生相關就醫檢查費用，家長與子女完全不需負擔。校方也強調，女醫師已立即停止授課並配合調查，相關課程由代課老師接續上課。

事後有消息傳出，女醫師為此感到相當懊悔，更因此情緒崩潰、不斷哭泣，而醫院也已給予輔導協助。