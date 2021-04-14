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根本沒改名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張身分證都我P的　本尊回應了

▲▼ 。（圖／洪以諾提供）

▲洪以諾透過修圖觀察網路及社會反應。（圖／洪以諾提供）

記者曾筠淇／採訪報導

「超過一半的鮭魚身分證是我P的！」就讀清大的洪以諾日前在網路上PO出「改名為洪鮭魚」的身分證照片，吸引不少網友朝聖；但是，他卻向記者表示，其實他從未改名，一切都是靠修圖完成，而在網路上瘋傳的多張身分證中，一共有9張是出自他手，他也將在16日至19日舉辦行為藝術展，分享他「觀察網路＼社會」的小心得。

回顧改名事件，洪以諾3月16日於臉書上貼出「改名為洪鮭魚」的身分證照片，並表示目前已約成8團，「以下開放鮭魚朋友預約，這邊留言會優先（聯繫並抽出幸運兒）。」當時，貼文底下湧進1000多則留言，分享次數達472次，在網路上掀起熱議。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／洪鮭魚）

▲洪以諾3月曾發揪團文。（圖／翻攝自Facebook／洪鮭魚）

洪以諾4月12日於個人臉書上發文表示，自從他「改名後」，就得到許多人關注，有人罵他衝動無知，但也有人欣賞他的行動力，「我被Youtuber邀請拍片，被波士頓郵報（應為華盛頓郵報）提及，好多好多私訊塞爆我的臉書，說想吃壽司。」不過，這些訊息他都沒有回覆，因為「我根本沒有改名」，他只是透過P圖來進行實驗。

洪以諾也向《ETtoday新聞雲》記者表示，他之前說自己有改名其實是騙人的，但是此事卻吸引破萬則留言，還登上華盛頓郵報。他透露自己之所以會這麼做，其實是希望透過修圖、虛假貼文來觀察網路及社會生態，並了解大眾對這件事的反應，而他也將在16日至19日舉辦個人行為藝術展，「向大家揭發這個騙局。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／洪鮭魚）

▲洪以諾舉辦行為藝術展。（圖／翻攝自Facebook／洪鮭魚）

洪以諾說，許多新聞報導中，都有出現他修圖的身分證，像是「洪鮭魚、謝鮭魚、廖鮭魚」等，張數「大約是9張」。他認為這些造假的身分證讓不少人信以為真，甚至「導致全台破百人真的改名」，整個鮭魚之亂風波是「我的行為藝術作品」，他透過散播假資訊以觀察大眾反應。

▲▼ 。（圖／洪鮭魚提供）

▲洪以諾也有幫其他人P圖。（圖／洪以諾提供）

洪以諾坦言，因為很多假鮭魚的身分證都是出於他手，所以「這些圖片會被瘋狂流傳在我的意料之中」，只是他從未想過，居然有這麼多人真的去改名，所以他覺得「這個社會觀察實驗很成功」。同時，他也無奈表示，由於網路上的資訊實在太混亂，所以即便是很簡單的事情，也可能難以得知真相。

▲▼ 。（圖／洪以諾提供）

▲▼洪以諾其實沒改名。（圖／洪以諾提供）

▲▼ 。（圖／洪以諾提供）

因此，洪以諾才希望能透過這些作品，讓大眾對社會、社群資訊再多些思考。他也補充說明，因為多數作品之前就曾出現於各大媒體中，所以「這次的展覽比較像回顧和再現。」

開幕茶會：4月16日 17：00（16:30進場）
開學地點：清華大學蒙民偉樓 206展覽廳
辦學期間：4月16日～4月19日
上課時間：17:00~20:30（五）、13:30~17:30（六日一）

▲曾有YouTuber聯繫洪以諾。（圖／洪鮭魚授權引用）

▲曾有YouTuber聯繫洪以諾。（圖／洪以諾授權引用）

此外，記者也有致電清華大學詢問該展相關事宜，信望愛團契的負責人吳小姐表示，因為辦展一事涉及學生隱私，所以不便透露任何資訊，且「我不需要回答你的問題！」不願正面回應及證實此事。

▼活動資訊。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

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