P圖「洪鮭魚」預告要辦展揭騙局　清大證實：他退回申請不辦了

▲網友洪鮭魚在臉書預告將辦展揭發騙局，稍早清大已證實，洪鮭魚退回申請，不辦了。（資料照／洪鮭魚提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

就讀清大的「洪鮭魚」在臉書自曝身分證改名鮭魚是P出來的，同時還要16日至19日於清大舉辦「觀察網路＼社會」的行為藝術展，與大家分享鮭魚之亂的小心得；消息一出後引起討論，清大校方說，目前洪姓網友已向校方退回申請，暫停辦展，確認16日到19日不借場地，暫也不辦展。另外身分證P圖是否涉及違法，市警局也說，若觸法屬實，將會傳洪姓網友到案說明，並依法查處移送裁處。

本名「洪以諾」的「洪鮭魚」，於3月16日跟瘋「鮭魚之亂」於臉書上貼出「改名為洪鮭魚」的身分證照片，並表示目前已約成8團，「以下開放鮭魚朋友預約，這邊留言會優先（聯繫並抽出幸運兒）。」當時，貼文底下湧進1000多則留言，分享次數達472次，在網路上掀起熱議。

當日洪鮭魚也成為媒體爭相採訪的對象，不過對於媒體私訊詢問，都未獲採訪同意，3月18日，洪姓網友再於臉書PO文表示，為了躲避記者埋伏，明天計畫重排重約…明天剛好要去台北，可以一起者…」同樣引起數百則留言。

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「鮭魚之亂」事件落幕後將近1個月，洪姓網友再次於臉書自曝「我根本沒有改名」，只是透過P圖來進行實驗。他向《ETtoday新聞雲》記者表示，之前說改名是騙人的，但是此事卻吸引破萬則留言，還登上華盛頓郵報，同時透露之所以這麼做，是希望透過修圖、虛假貼文來觀察網路及社會生態，並了解大眾對這件事的反應，同時將在16日至19日舉辦個人行為藝術展，「向大家揭發這個騙局。」

▲本名洪以諾的洪鮭魚在臉書自曝，改名身分證是他P圖來的。

洪說，圖片會被瘋狂流傳在他的意料之中，只是從未想過，居然有這麼多人真的去改名，所以他認為「這個社會觀察實驗很成功」。

貼文一出後引起百餘網友轉貼與討論，清大校方則回應，這是由「信望愛團契社」向學校課外組申請辦的「信望愛藝術展」，學校對學生社團活動一向都給予比較開放的空間，如果呈現方式引起爭議，會請社團的指導老師多跟學生溝通。目前洪男剛剛已向校方退回申請，暫停辦展，確認16日到19日不借場地，暫也不辦展。

除此之外，有網友表示，「洪鮭魚」身分證P圖恐涉及偽造文書；新竹市警局也表示，若觸法屬實，將會傳洪姓網友到案說明，並依法查處移送裁處。

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