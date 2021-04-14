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「張鮭魚之夢」掰了　中醫系男大生清明連假後悄悄改名

▲張鮭魚之夢提約訪條件，請吃大餐才同意拍照，還回傳自拍照。（圖／張鮭魚之夢提供）

▲張鮭魚之夢先前曾提約訪條件，請吃大餐才同意拍照，還回傳自拍照。（圖／張鮭魚之夢提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名中醫系張姓男大生為了壽司店活動改名鮭魚之夢，一度以為自己是第三次改名，在鏡頭前哭訴自稱無法改回原名，引起網友討論，但事後被民政局打臉還有1次改名機會，之後又爆出凹媒體請客才受訪、被同學爆料黑歷史。現傳出鮭魚之夢已經在清明連假後在戶籍地改回本名，歷經20多天鬧劇終於落幕。

據悉，鮭魚之夢在8天前、4月6日前往戶籍地基隆改名回「原名」。而民政局長吳世瑋也統計，目前台中市還有13位「鮭魚」尚未改名，41人已經改名完成，但可能有「漏網之魚」，像是鮭魚之夢是到外縣市更名，台中市民政局無法立即掌握資訊。

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但吳世瑋也提到，鮭魚之夢改回原名後，若還要再改名也並無可能，除非能提出「工作機關有人他同名同姓」、「與通緝犯同名同姓」或是與「直系血親如爸爸爺爺同名同姓」等情況，才有可能再改名。

台中張姓男大生為免費壽司改名為「張鮭魚之夢」後，瞬間成為全台最紅男子。鮭魚之夢還曾對媒體透露，到校上課卻在課堂上不斷被同學嘲笑，老師也在全班面前點名喊出他的全名，還要求他「離開教室！」讓他覺得很丟臉，事後也被同學打臉，指稱他人根本沒出現在校園，更在網路上爆出鮭魚之夢其他黑歷史。

面對同學指控，張鮭魚之夢認為，網路上的爆料源頭來自一起用餐的同學，要求媒體也要公布同學姓名；另外也直指福勝亭及漢來海港餐廳放任員工講消費者壞話，也應該檢討，要求兩家餐廳出面道歉、賠償他。

▲▼醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單。（圖／翻攝自YouTube／陳岳揚 Reezy）

▲鮭魚之夢鬧劇落幕　中醫系大男清明後悄改名用完最後改名權。（圖／資料照片）

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