台中男撞母子3人肇逃！載小孩喊「要回去了」猛踩油門…他曝酒味濃

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

台中市北屯區軍功、軍福十九路口12日晚間9時31分發生一起車禍！一名45歲李姓男子開車行經該路段左轉時，與對向載著2名幼童的35歲賴姓女騎士發生碰撞，不料，他未下車察看，反倒踩油門加速逃逸，還試圖衝撞攔車民眾。警方獲報到場處理，並已透過車牌通知李男到案。

▲台中12日晚間發生一起肇逃事件，李男載著小孩疑似酒駕撞上機車母子3人，竟猛踩油門加速逃逸。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

有網友在臉書社團「爆料公社二社」中發文指出，友人們在公司裡聊天，突然聽到外面傳來很大聲的撞擊聲，跑出去一看發現，一名媽媽載著2個小孩被撞倒在地，媽媽頭破血流，路人目擊這幕趕緊打電話報警叫救護車，友人則是馬上追上前，連追兩次才追到人，但對方拒不下車，喊著「小孩在鬧」、「要回去了」，還試圖衝撞攔車的人，最後車門都沒關就猛踩油門落跑了。

▲▼機車女騎士全身多處受傷。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

透過網友上傳的影片可發現，該名肇事逃逸駕駛車內還載了一名女童，網友轉述友人說法，「朋友說站在他(肇逃駕駛)旁邊都聞得到酒氣」，PO文曝光後，引爆網友怒火，狂轟「垃圾人」、「可惡」、「車上小女孩好可憐啊」。

台中警方調查後發現，該名肇逃駕駛為45歲的李男，事發當時他沿軍功路二段由松竹路往軍福十九路(北往南)方向直行，行經案發地點左轉軍福十九路，撞上對向沿軍功路二段由軍福十八路往松竹路(南往北)方向直行，載著2名幼童的賴姓女騎士，導致賴女全身多處擦挫傷、2個孩子也受有擦傷。

警方初步判定肇事原因，為李男未依規定讓車、賴女沒注意車前狀態才會釀禍，目前已通知李男到案，整起事件詳細發生原因及經過、李男是否有酒駕，仍有待進一步調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。