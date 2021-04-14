　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中男撞母子3人肇逃！載小孩喊「要回去了」猛踩油門…他曝酒味濃

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

台中市北屯區軍功、軍福十九路口12日晚間9時31分發生一起車禍！一名45歲李姓男子開車行經該路段左轉時，與對向載著2名幼童的35歲賴姓女騎士發生碰撞，不料，他未下車察看，反倒踩油門加速逃逸，還試圖衝撞攔車民眾。警方獲報到場處理，並已透過車牌通知李男到案。

▲▼台中肇逃。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲台中12日晚間發生一起肇逃事件，李男載著小孩疑似酒駕撞上機車母子3人，竟猛踩油門加速逃逸。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

有網友在臉書社團「爆料公社二社」中發文指出，友人們在公司裡聊天，突然聽到外面傳來很大聲的撞擊聲，跑出去一看發現，一名媽媽載著2個小孩被撞倒在地，媽媽頭破血流，路人目擊這幕趕緊打電話報警叫救護車，友人則是馬上追上前，連追兩次才追到人，但對方拒不下車，喊著「小孩在鬧」、「要回去了」，還試圖衝撞攔車的人，最後車門都沒關就猛踩油門落跑了。

▲▼台中肇逃。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼機車女騎士全身多處受傷。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

透過網友上傳的影片可發現，該名肇事逃逸駕駛車內還載了一名女童，網友轉述友人說法，「朋友說站在他(肇逃駕駛)旁邊都聞得到酒氣」，PO文曝光後，引爆網友怒火，狂轟「垃圾人」、「可惡」、「車上小女孩好可憐啊」。

台中警方調查後發現，該名肇逃駕駛為45歲的李男，事發當時他沿軍功路二段由松竹路往軍福十九路(北往南)方向直行，行經案發地點左轉軍福十九路，撞上對向沿軍功路二段由軍福十八路往松竹路(南往北)方向直行，載著2名幼童的賴姓女騎士，導致賴女全身多處擦挫傷、2個孩子也受有擦傷。

警方初步判定肇事原因，為李男未依規定讓車、賴女沒注意車前狀態才會釀禍，目前已通知李男到案，整起事件詳細發生原因及經過、李男是否有酒駕，仍有待進一步調查釐清。

▲▼台中肇逃。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中肇逃。（圖／記者李忠憲翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
何孟遠認了分手荳荳！《全明星》錄影痛哭10分鐘　成員揭內幕
舒力基「龜速」恐達強颱！　梅雨最新預測時程出爐
行員37天結婚4次！銀行拒給婚假挨罰　黃珊珊批勞動局「法匠」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上次遇詐騙遭攔阻這次又來匯　台中婦懊惱：為何這麼輕信別人

電玩賭徒輸光數百萬！偷拍檢舉拒自首　警30天2度搜索揪業者罪證

三明治第二代商標戰堂哥贏了！堂妹判賠80萬不得使用「洪瑞珍」

台中男撞母子3人肇逃！載小孩喊「要回去了」猛踩油門…他曝酒味濃

皮帶狠抽29次！害女友「橫紋肌溶解」死亡　恐怖情人判8年

小號音樂家竟撿屍性侵醉女　痛醒驚喊「不要」死都不原諒！

宜蘭男慘遭毒販撞倒拖上車！警汐止攻堅畫面曝　1嫌跳樓逃跑摔死

男歌手不甩「禁菸令」喊：就是想抽！經紀公司怒求償　判決結果出爐

快訊／彰化噴漆工廠大火濃煙駭人　鹿港高中險遭波及

女網友夢夢託「匯款3萬」給罕病母　北市男奔郵局...戀愛夢碎了

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

上次遇詐騙遭攔阻這次又來匯　台中婦懊惱：為何這麼輕信別人

電玩賭徒輸光數百萬！偷拍檢舉拒自首　警30天2度搜索揪業者罪證

三明治第二代商標戰堂哥贏了！堂妹判賠80萬不得使用「洪瑞珍」

台中男撞母子3人肇逃！載小孩喊「要回去了」猛踩油門…他曝酒味濃

皮帶狠抽29次！害女友「橫紋肌溶解」死亡　恐怖情人判8年

小號音樂家竟撿屍性侵醉女　痛醒驚喊「不要」死都不原諒！

宜蘭男慘遭毒販撞倒拖上車！警汐止攻堅畫面曝　1嫌跳樓逃跑摔死

男歌手不甩「禁菸令」喊：就是想抽！經紀公司怒求償　判決結果出爐

快訊／彰化噴漆工廠大火濃煙駭人　鹿港高中險遭波及

女網友夢夢託「匯款3萬」給罕病母　北市男奔郵局...戀愛夢碎了

曾來台會蔡英文！美副國務卿雪蔓提名過關　主張與中競爭對抗

賞鯨船發源地...花蓮石梯漁港防撞碰墊破損　有錢修了！

DIOR「超惹火絲絨唇露」1300元→839元　#808肉桂奶茶色缺貨必敗

曹西平被罵「變老變醜」氣炸！嗆酸民爛嘴巴：有什麼資格批評我

卡神楊蕙如又被抓包！PTT封鎖帳號「10年」禁發言　網笑：還來

邊收錢邊切肉！消基會抽查自助餐：6成3菜沒加蓋、1成口罩沒戴好

大安濱海公園全新亮點！「觀海平台」賞夕陽　還能睡進最美海景帳篷

每坪多花百萬買老透天！建商布局危老重建　里長辦公室也被吃下

天生無陰道！女作家歷經9個月痛苦治療　「拿硬管撐開」終成功

疫情衝擊無法回鄉過新年！慈大校園辦潑水節　泰生相聚享溫馨

社會熱門新聞

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

高雄掃射10槍尋仇　長髮女嗆：惹錯人

李義祥疑用綁貨束帶拉10噸工程車

「很多人說你們要變有錢人了」　罹難者家屬揭善款真相

太魯閣號畫面裁切過　運安會證實：有人站軌道旁

抖內20萬鑽石可出場！愛子不給碰：肥宅不來電

記錄器曝光冷血李義祥　移工阿好開怪手害49命

李義祥叫他跑！阿好姊淚：弟不會開車

嫌犯逃跑6樓墜落　同夥偵訊才認「還有1人」

SWAG北捷系列慘了！巨乳女優遭刑事局約談

案發現場／活埋12年！護膚女纏三角戀道出殘忍真相

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

下班吃鹹粥遇車禍　法官：算職災

移工是怪手真駕駛　紀錄器拍下示警畫面

更多熱門

相關新聞

台中人狂蓋高樓！43棟摩天大樓輾壓北高　七期最密集

台中人狂蓋高樓！43棟摩天大樓輾壓北高　七期最密集

都會區拔地而起的大樓眾多，若以美國定義，超過120公尺的就稱為摩天大樓來看，擁有全台灣最多摩天大樓的都市，就是擁有49棟建物的台中，輾壓台北市的35棟；其中台中摩天大樓更有4分之3密集在七期重劃區內，也造就七期有著「台灣曼哈頓」的別稱。

鮭魚之夢掰了　中醫系男大生清明後悄悄改名

鮭魚之夢掰了　中醫系男大生清明後悄悄改名

大台北沒限水　台中妹嗆：我們次等公民？

大台北沒限水　台中妹嗆：我們次等公民？

酒駕撞死人還辯「是她來撞我」　遭重判7年半

酒駕撞死人還辯「是她來撞我」　遭重判7年半

員林人帶頭集資！4人花3.38億買公益路店面　20年川菜館將遷

員林人帶頭集資！4人花3.38億買公益路店面　20年川菜館將遷

關鍵字：

酒駕肇事逃逸台中

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

楊晨熙分手後開砲了！曝和大飛年收差距

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

倫理委員爆不倫　百大名醫出軌美女教授

即／舒力基生成上看中颱！拋物線北轉　今變天掉11度

高雄掃射10槍尋仇　長髮女嗆：惹錯人

李義祥疑用綁貨束帶拉10噸工程車

徐睿知爆辭演金南佶、車銀優新作

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

即／埃及正式扣押「長賜號」　賠260億才放行！

徐睿知承認對話外流：只是打情罵俏！　金正賢也不准她拍吻戲

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面