跟隨大甲媽！黃敏惠偕年輕族群步行遶境　巧遇朱立倫





▲黃敏惠與朱立倫偕12大專生步行10公里體驗大甲媽祖進香。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年來，越來越多年輕朋友加入跟隨媽祖遶境行列，複雜的宗教儀式、苦行僧式的長途行腳，吸引年輕人行腳體會到「台灣真正的美」。黃敏惠決定跟著年輕朋友一起走，4月12日上午9點從雲林縣元長鄉出發，與12位大專生一起跟隨大甲媽祖的腳步，一路步行10公里，往嘉義新港奉天宮邁進，途中黃敏惠巧遇已走步行超過50公里的朱立倫，兩人只簡單寒喧合照並沒有同行隨香。

「當台灣人一定要來走這條路！」黃敏惠提到，這是自己第一次參與大甲媽遶境進香，雖去接過幾次聖駕，但以前都沒有走，覺得很可惜，今年因為年輕孩子的邀約，我們就一起來走。這是一趟學習之旅，台灣人的熱情與媽祖慈悲的精神就在這裡，不僅代表台灣，更是凝聚的力量。祈禱國泰民安、天降甘霖、社會和諧穩定、台灣加油。

黃敏惠說，大專生跟我們的世代太不同，平常也有「促膝長談」的機會，可是今天大家走在一起、相互分享體驗，沒有界線、沒有輩分天南地北的聊，孩子們特別的觀察，真是讓人感動。

「走，跟著大專青年一起走」黃敏惠說，走一段最貼近土地的10公里路，看山看花草樹木、體驗阿公阿嬤阿姑阿姐沒有任何理由的餵食與支持。跟著大專青年一起陪媽祖進香，貼近這塊土地，然後要用這份前進的能量，跟大家一起走出嘉義市的幸福未來。

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