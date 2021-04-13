大甲媽牽紅線！「姻緣三輪車」促成3對佳偶　夫妻走7年遶境原因曝

記者陳俊宏／綜合報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境，數萬信徒跟隨，很多人背後都有著一段故事。一對蔡姓夫妻倆7年前因跟著媽祖遶境相識結婚，之後兩人每年就牽著三輪車參與遶境。而這輛三輪車還撮合另外兩對佳偶，讓夫妻倆笑說，應該取名為「姻緣三輪車」。

▲▼大批信徒跟隨大甲媽遶境。（圖／Instagram Xu_a_hao 提供）



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▲▼這輛「姻緣三輪車」吸引其他信徒目光。（圖／東森新聞）



大甲媽祖展開9天8夜遶境進香，鑾轎12日抵達嘉義縣新港鄉，晚間駐駕奉天宮，今天（13日）上午8時在奉天宮舉行祝壽大典，預計晚間回駕。

《東森新聞》發現，跟著媽祖鑾轎的隊伍中，出現一輛造型奇特的三輪車，上面有著媽祖令旗和吊飾，一旁還掛著「食物不浪費」、「垃圾不落地」的標語。而三輪車的主人是30多歲蔡姓夫妻，他們牽著三輪車遶境已經是第7年，原來大甲媽是他們的媒人婆。

蔡先生說，身在台灣有三件事情要做，其中一個就是走大甲媽遶境，就想說來體驗看看，從沒想過會遇到人生另一半。蔡太太回憶，當時在奉天宮的水利會休息，先生也在那休息，對方有朋友也在「彌勒團」，兩人就有聊天。

▼蔡先生走大甲媽遶境結果遇到人生另一半。（圖／東森新聞）



▼夫妻倆今年帶著2歲小孩一起遶境。（圖／東森新聞）



蔡先生為了體驗世界三大宗教盛事之一的大甲媽祖遶境；蔡太太是因為過世的阿公曾經是彌勒團團員，為了傳承阿公跟隨媽祖的心願，兩人在媽祖的牽線下相識交往，結婚生子。

夫妻倆今年還特地帶著2歲孩子一起參與，伴隨夫妻遶境的三輪車因造型特別，吸引不少民眾詢問借放行李，沒想到因此牽起另外兩對佳偶。蔡太太表示，剛好大家都一起走、奮戰，有隊友的感覺，回去他們可能就互相有好感，就自己互相聯絡，「我們之後都說我們這台這是姻緣三輪車。」

兩人感念大甲媽祖賜給他們美好的姻緣和小孩，發願每年都要以這台姻緣車，跟隨媽祖遶境兼做環保。蔡先生說，車上可放很多行李，其他人就不用推行李，手就空空的，就可幫忙撿垃圾，一路上幫媽祖做一些事。

▲▼大批信徒跟隨大甲媽遶境。（圖／Instagram Xu_a_hao 提供）

