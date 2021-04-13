病女戴心電圖進香！搶不到壓轎金...大甲媽聽到了「霸氣賜19張」

網搜小組／柯沛辰報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境，總計9天8夜。有女網友表示，這是她第一次跟著大甲媽進香，但因為身上戴著「24小時心電圖」，所以出發前一天徵得醫師同意，才一起共襄盛舉。不過，令她意想不到的是，媽祖似乎聽到了她的心聲，半途請宮廟人員一次送上19張壓轎金，讓她忍不住直呼「感謝媽祖娘娘疼愛！」

原PO在臉書社團「靈異公社」發文表示，當時她一邊跟隨，一邊雙手合十，除了說明自己現在的身體狀況，也許願希望得到一張媽祖的壓轎金，以作為平安符。後來走了一陣子，她聽到有人詢問「誰要壓轎金？」立刻上前排隊，但輪到她時剛好發完。

原PO說，當下她有些失望，在心裡默念「媽祖娘娘，我拿不到壓轎金，我真的好想要一張」，隨後跟著隊伍繼續走，不料走到一半，突然被從神轎右後方一路擠到左後方，等到回過神來，已經不知不覺站在一間宮廟前。她心想既來之則安之，向宮廟內雙手合十參拜。

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就在此時，宮廟內突然走出一個人，手上拿著一疊金紙，對著原PO說道「這是媽祖婆的壓轎金，妳拿去過爐，感謝媽祖婆」。當下她一聽愣住，直到對方接著說「拿去啊，媽祖婆要給妳的」，她才雙手接下、拿去過爐，「剛才那邊一人一張拿不到，媽祖娘娘直接送我一疊，真的好開心！」

原PO表示，當下她把這一疊壓轎金收在包包裡，之後拿回家一算有19張，「感謝媽祖娘娘疼愛！」文章PO出後短短一天，就累積超過3.8萬讚、近1200則留言。

許多網友看完紛紛留言，「媽祖有聽到妳的心聲」、「心誠則靈」、「媽祖婆真的很慈悲」、「我戴24小時心電圖的時候根本不想動，會流很多汗」、「19張你可以把多出來的再分享給其他人，應該會造福更多人」、「看你這一則，覺得很感動，我也準備要去跟走一起段路，為自己身體求壓轎金」

還有人分享類似經驗，「有一次媽祖遶境從我家前面過，後來過沒多久，就有一位類似工作人員的人拿著奶嘴給我媽，說是媽祖要給寶寶用的，我媽嚇一跳，因為那時候我跟寶寶都在月子中心⋯」、「之前看著媽祖的鑾轎想著好想鑽轎底，結果馬上就聽到幾位師兄在對話討論著：今罵嗎？然後就開始排排站，也如願到鑽轎底，媽祖娘娘真的很慈悲！」