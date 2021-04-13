大甲媽遶境祝壽大典萬人空巷　奉天宮人潮站滿馬路「不見盡頭」

▲嘉義縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌、鎮瀾宮董事長顏清標、立委陳明文、高虹安等人主祭一同出席祝壽大典。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境行程，12日晚間駐駕嘉義新港奉天宮，13日上午8點舉行祝壽大典，嘉義縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌、鎮瀾宮董事長顏清標、立委陳明文、高虹安等人主祭一同出席祝壽大典。重頭戲「祝壽大典」在奉天宮前盛大登場，萬千信眾將週邊街道擠得水洩不通，手持高香，祈求國泰民安，疫情早日過去，風調雨順，旱象早日解除。

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▲大甲媽祖祝壽大典新港街頭人潮滿滿。（圖／記者翁伊森翻攝）

祝壽大典現場鑼鼓喧天熱鬧非凡，只見舞者隨樂音起舞，翩翩舞姿為媽祖賀壽，現場民眾將廟前大道擠得水洩不通，大批民眾湧入現場，就是為了一睹大甲媽風采，此次九天八夜繞境行程，民眾直說比往年還要多人，只能大甲媽祖魅力驚人，一年一度宗教盛事，人人都想爭睹媽祖風采。

祝壽典禮由縣長翁章梁等人輪向媽祖獻花、獻果、獻財帛，隨後宣讀祝文，並領信眾向媽祖行三跪九叩禮。

顏清標說，大甲媽祖晚間11時起駕回鑾，晚上將駐駕雲林西螺福興宮，感謝熱情的新港民眾，讓這次大甲媽遶境能夠圓滿；也期望大甲媽跟開台媽祖同心協力保佑天降甘霖，度過此次難關。

何達煌說，能在疫情期間舉辦隆重祝壽典禮極具歷史意義，對防疫期間信眾們全力配合防疫，表達感謝;典禮結束後，信眾就可以開葷，今年祭祀豬公頭數至少6頭，要讓信徒吃平安。

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