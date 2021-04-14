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該如何緊緊抓住他的心！天秤給他安全感　天蠍重視一起成長的關係

▲▼ 感情,愛情,長跑,承諾。（圖／pixabay）

▲想讓另一半愈來愈愛你，需要讀懂他們的心，加上一些適時的貼心小舉動。（圖／pixabay、Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

剛在一起的熱戀期，不管做什麼都甜甜蜜蜜。然而當新鮮感慢慢褪去後，該如何繼續牢牢抓住另一半的心呢？誰都希望感情愈來愈深、關係愈來愈緊密，《星座好朋友》以12星座的個性整理出3種行為，想成為他們生活中不可或缺的親密另一半，這3個方向不可輕忽！

重點1／成為他們的快樂來源
代表星座：牡羊、雙子、射手、水瓶
之所以「讓他們感到快樂」這麼重要，主要是因為這些星座重視快樂與正能量，希望另一半也能帶來一樣的影響。如果感情生活裡面，計較、爭吵等負能量大過讓他們開心的時候，那麼他們就可能為了摒除這些負能量，而想逃離開對方的身邊。

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然而要讓他們感到快樂，其實一點也不難，像是在生活中製造一些小驚喜，與他們分享日常生活中的小發現與值得玩味的地方。一點一滴累積的快樂，都會讓他們在與對方相處的時候非常有感，自然會愈來愈離不開能夠給予自己正向力的對方。

▲▼星座，感情，曖昧。（圖／Pexels）

重點2／給他們足夠的安全感
代表星座：金牛、巨蟹、天秤、雙魚
自信心較低、容易不安的人，特別需要對方打造的滿滿安全感。相較於其他星座，這四個星座往往與自卑、悲觀或細膩敏感等詞彙與個性脫不了干係。因此，如果不想讓他們對這段感情想太多，願意緊緊牽著手繼續往前走，就必須給他們足夠的安全感，讓他們願意相信，並且有信心在這段關係中走下去。

畢竟，這些星座只要一旦不相信對方，就會呈現一個防禦狀態，隨著懷疑愈深，也會愈加害怕付出自己更深的情感，惡性循環下，彼此自然就會愈難愈走下去。作為他們的另一半，首要態度就是不欺騙，如果能基於尊重給予一定程度的報備，並且不吝於說出對他們的關心與愛，就會讓這些星座離不開身邊。

▲▼ 感情,愛情,長跑,承諾。（圖／pixabay）

重點3／個性獨立一起努力
代表星座：獅子、處女、天蠍、魔羯
有重視快樂、承諾與安全感的伴侶，當然也有講求「一起成長」的伴侶！這些星座無論在面對自己的人生、職場甚至是感情、婚姻，都習慣設定一個個目標，再慢慢逐一完成、攻破。然而他們對於感情的目標就是，期待有位個性獨立能一起分頭努力的另一半。

因為對他們來說，愛情固然重要，但與其一直與對方沉浸在戀愛裡，他們更希望雙方獨立、給彼此空間，一起朝著彼此夢想前進。唯有兩人都滿足於自己想做的事，才能以絕佳的姿態一起在感情中攜手走向一個個階段。更棒的是，彼此獨立的戀人，其實更能彼此依賴、彼此帶著對方更加成長，比起一個人單打獨鬥，有了優秀另一半相伴，更能凝聚成更好的自己。

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