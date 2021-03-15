少喝茶、咖啡維持「牙齒潔白」！美味咖哩竟然也要戒掉？

▲笑起來潔白燦爛的笑容，格外迷人。（圖／pexels、pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

笑起來一口亮白潔淨的牙齒，讓人無比嚮往，但除了追求閃亮亮的笑容，牙齒健康也一併需要關注！近年，不少人除了看牙醫定期潔牙也會選擇淨白療程，然而花了一筆錢後，最主要的還是日常的維護與照顧，這時候「吃什麼食物」對於牙齒健康與門面就很重要了。國外網站《Bright Side》整理出多種食物對牙齒外觀會產生的正面、負面影響，下回想中餐、晚餐要吃什麼的時候，不妨參考一下。

為了照顧好牙齒，以下是多數牙醫建議可以食用的食物：

[廣告]請繼續往下閱讀...

生菜、生胡蘿蔔：胡蘿蔔素對口腔和牙齦的黏膜有益，需要嚼食的生菜、生胡蘿蔔還能強化牙齒，破壞牙菌斑的細菌薄膜，吃完以後也不容易在牙齒、牙齦堆積殘渣。

魚：牙齒需要鈣質來幫助持續穩固，而「磷」也是保持牙齒健康的重要元素之一，雖然吃魚容易在嘴巴裡堆積味道，但其實魚也是補充「磷」的重要食物。

香菜：會被特定人士反對攻擊的香菜，其實含有人體、牙齒所需的「鈣」，多吃香菜對於牙齒來說也有保健作用！

蘋果：有「天然牙刷」之稱的蘋果，和生菜、生胡蘿蔔一樣，因為富含食物纖維，在咀嚼時就能同時強化、清潔牙齒，同時由於富含酵素多酚，因此蘋果對於清除口臭、使口氣清新有滿大的幫助。

奇異果：身體如果缺乏維生素C，在生理功能方面，就沒有足夠的維生素C幫助膠原蛋白合成，漸漸就會影響具有膠原蛋白的組織，例如牙齦萎縮、流血等，進而導致牙齒問題。因此平日要攝取足夠維生素C，富含維生素C的奇異果就是不錯選擇。

洋蔥：洋蔥帶有天然抗生素以及抑菌效果，過去雖然有人誇大了「口含洋蔥可以治口腔潰瘍」的說法，但吃洋蔥的確可以增強免疫功能，且抑菌功能針對口腔細菌也有用。

起司：發酵而成的起司鈣含量很高，且有助於保持身體適當的PH平衡，對牙齒和身體來說都是好東西。

綠茶：不少研究發現，綠茶中的兒茶素不僅可以減緩老化，抗氧化成分也能抑制微生物、細菌滋生，可減少細菌黏著在牙齒上，預防蛀牙。

此外，就算上述這些食物很美味也對牙齒保健有一定幫助，但牙醫們提醒，只要咀嚼食物，口腔一定就會開始產生、滋生細菌，即使是吃了這些食物，吃完後也一定要刷牙或漱口。

如果做完牙齒保健、勁白療程後，想長時間維持牙齒顏色，就應該要避免多吃以下食物：

茶和咖啡：茶、咖啡含有單寧酸，喝多了容易「染黃」牙齒，如果真戒不掉它們，建議用吸管飲用，不讓飲品顏色染到牙齒，喝完也要立刻刷牙或漱口。

果汁：果汁裡的偏酸物質會弱化牙齒，近一步使得後續喝的茶、咖啡、食物容易著色。

香料：咖哩和薑黃雖然好吃，但也特別容易把顏色染在牙齒上。

色素汽水：有鮮豔顏色的汽水，通常含有許多化學著色劑，不只會改變牙齒的顏色，還會破壞牙齒的琺瑯質。