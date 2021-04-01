想變髮不出錯！曼都55週年鉅獻「4D智能魔境」　戲劇男神搶先體驗直呼：幫我預約

▲曼都集團邁入55週年，董事長賴淑芬（右）特邀戲劇男神胡宇威（左）搶先體驗驚豔業界的「曼都4D智能魔境」。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

提到台灣美髮界，不得不提到全台第一個發展成美髮連鎖品牌龍頭的「曼都集團」！1966年在台北信義路四段成立的一方小店，在只有七張椅子八名員工以及社會多不看好的條件下，仍是一路以台灣為起點，積極向外拓展美髮、醫美甚至食品版圖。今年曼都集團迎接55週年，集團特別在台北W飯店舉行記者會，除有總裁賴孝義出席，近年接班並繳出亮眼成績單的董事長賴淑芬，也以一席簡單俐落的套裝，在員工掌聲簇擁下出場。甫開場的賴淑芬，即以「環抱全球市場、啟動智能新願景」揭開集團未來兩大佈局面向，以不斷精進的髮藝服務、自創品牌、線上商城甚至驚豔業界的「4D智能魔境」，展現集團創新思維、積極全球佈局的雄心，會中也宣布五年內邁向海內外「突破1000家門市、營收衝百億」的壯闊目標。

▲曼都集團董事長賴淑芬。

面對去年疫情的影響，賴淑芬正面直言，「任何危機都是給企業經營者一個考驗與轉型的機會。」曼都集團在這波考驗中，不僅積極投入數位轉型，會中更協同國內科技產業「中光電智能雲服」及「玩美移動」共同發表備受業界矚目的「曼都4D智能魔境」，並請到演藝圈的戲劇兼運動男神胡宇威搶先體驗！

▲首次代表曼都貴賓體驗「曼都4D智能魔境」的胡宇威直呼好期待。

坐進具未來感的蛋型美髮互動空間，眼前的螢幕便帶來流暢影像以及繚繞四周的精油香氛，精心營造的4D舒適境界，徹底放鬆男神近來因趕拍片而疲憊的身心靈。接著還有貼心的頭皮檢測，讓每位客人在設計師的解說下，能更加掌握自己頭皮的健康狀況，進而選擇更適合自己的保養髮品。不過最受胡宇威期待的，還是透過AI智能互動輕鬆玩色的「變髮體驗」！這項結合科技與時尚的技術，讓不時需要更換造型的胡宇威大讚，完全不怕浪費時間，染出不適合自己的髮色，甚至直接在台上喊聲，「我可以預約了嗎？」

▲有鑒於染髮後若不滿意髮色，想再換色相當耗時且耗成本，透過智能科技讓顧客「預覽」自己變髮後的造型，便能大大降低對於新髮色的疑慮。

賴淑芬也強調，設計師與顧客常需要花很多時間溝通期望造型，但有時雙方的認知難免會有落差，「我們希望曼都4D智能魔境帶來的變革，可以拉近設計師和顧客溝通的模式，讓我們對顧客的服務做到更好！」預計到今年年底，全台便有30多家旗艦店的顧客能體驗到這個創新服務，相當令人期待。

此外，曼都集團所屬的樺美食品，在明星網紅商品「黑糖珍奶雪糕」登上英國新生代歌手杜娃．黎波（Dua Lipa）的IG全球爆紅後，團隊仍積極研發以台灣手搖飲為概念發想的全新冰品「珍珠抹茶雪糕、巧酥珍奶雪糕、紅豆煉乳布丁雪糕、柑橘蘇打冰棒」，絕美又能代表台灣手搖飲特色的雲霧系紋路，日前在台發售即引發搶購熱潮，預計再次打進全球市場，以台灣獨有的冰品文化，讓外國人眼睛一亮。

▲小美品牌全新冰品，以雲霧系紋路美翻國內外市場。

亦強調「以客為尊、以客為先、以客為要」的曼都集團，在賴淑芬堅持以有機環保原料愛護地球、呵護顧客的要求下，除了引進同樣注重環保、天然、節能及環璄永續發展的義大利第一美髮品牌KEMON，集團也因應台灣氣候人文自創符合國人使用的自創品牌M&U，從頭皮保養到髮質養護皆有完整的香氛髮品系列。最新一季更推出「摩洛哥玫瑰時空護髮膠囊」新品，為有修復、保濕需求的顧客，細膩注入水潤光澤感；與美吾華生技集團攜手合作的皇耆飲養生飲品和植優護髮補色刷等產品，現在到「曼都商城-好物生活網」也能一次買齊。2020年將線下服務挺進線上的曼都集團，現也致力於囊括國內外的自然養生好物，為顧客打造從內到外的健康美麗。

▲▼曼都自創品牌M&U，因應台灣氣候打造適合國人所用的頂級髮品。

賴淑芬總笑稱自己與父親賴孝義的經營理念是「走動式管理」，曼都集團向來為人稱道的金句亦是「曼都之前沒有路，曼都走過路自然形成」，一步步以55年時間「走出」橫跨海外的美髮之路，也成為不少中小企業效法對象。記者會中不僅有多位重量級貴賓與策略夥伴到場同賀，亦有不少「名客」特別錄製影片獻聲祝福，足見曼都集團在台灣企業界的好人緣。集團穩健兼具創新的多角化經營方針，也令諸多合作夥伴與部會員工期待曼都在下一個五年寫下的亮麗新頁。