2021苦盡甘來！3星座把握上半年「爆棚桃花」　戀情就在想不到的地方萌芽

▲2021年想要發展新戀情？來看看自己與朋友是否有上榜！（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

終於和2020年說掰掰，不論去年過得如何，單身男女都希望新的一年能遇上好桃花，尤其人際網絡固定、幾乎沒變化的上班族，更期待自己今年能有爆棚桃花！《香港01》就整理出2021桃花超旺的3星座，現在就來看看哪個朋友的運勢最旺，再看看自己今年有沒有上榜？

TOP3 巨蟹座

桃花運總是不錯的巨蟹座，2021上半年的桃花一樣接連不斷，但不巧的是，好壞桃花都會同時被吸引過來。4月後人際運提升，讓巨蟹座即使在人群中，一定輕易備受矚目，因此身旁也會出現不少追求者，雖然乍看之下多采多姿，但戀家的巨蟹座還是希望能有一段穩定踏實的關係。5月以後，要小心容易有發展不明朗的戀情出現，進而給自己內心糾結、矛盾的情緒，但只要誠實面對自己，就能很快釐清現狀，不讓自己被其他人左右。

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TOP2 天蠍座

總是怨嘆桃花運不佳的天蠍座，今年總算要揚眉吐氣、謝謝踢公北了。單身天蠍在2月後，有機會在親友的牽線下，遇見不錯對象，而且脫單可能性高。如果不巧錯過的話，5月後也有發展曖昧關係的機會，無論感情發展是否順利明朗，但預計都會渡過一陣子相處的甜蜜期，不過6月後則有轉為網戀或異地戀的可能。

TOP1 水瓶座

2021年，水瓶座整體的人際運勢頗佳，幸運的程度在於，就算遇到困境，也會有人出手相助、化險為夷。3月有機會結交到新朋友，眼睛這時可以睜大點，因為這些人當中或許就有不錯的對象。5月開始，桃花更是會從意想不到的地方現身，職場上的戀愛機會也會接連出現。