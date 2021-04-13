　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

國台辦：反對美國和「中國台灣地區」發展官方關係

▲▼國台辦,惠台,26條措施,26條措施說明會。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸國台辦在回應稿中，直接寫到「中國台灣地區」。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／北京報導

美國國務院華府時間9日宣布，放寬美對台交往準則，鼓勵美國政府和台灣交流，為台美關係寫下新頁。對此，大陸國台辦發言人馬曉光13日表示，我們（中國大陸）堅決反對美國和「中國台灣地區」發展任何形式的官方關係，還強調民進黨「依美謀獨」必遭失敗。

馬曉光13日說，我們（中國大陸）堅決反對美國和「中國台灣地區」發展任何形式的官方關係。他表示，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，是美政府向中方作出的嚴肅承諾。

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲台美關係持續深化。（圖／路透社）

馬曉光說，我們敦促美方用實際行動恪守承諾，不向「台獨」勢力發出錯誤訊號，以實際行動維護台海和平穩定。

據美國國務院新聞稿指出，新版對台交往準則符合雙方非官方關係，讓行政部門可清楚、有效地執行由《台灣關係法》、美中三公報、六項保證為指導的「一個中國」政策；此外，新準則亦基於《台灣保證法》規定進行審查。

對此，外交部表示，對於美國國務院以實際行動展現對台灣「堅若磐石」的承諾表示歡迎，此舉顯著提雙方交往與互動，在《台灣關係法》立法42週年之際，為台美關係展開新頁。

英媒《金融時報》報導分析，按照新版美對台交往準則，美國官員不僅可常態性在聯邦政府機構接待台灣官員，也能前往全美台灣經濟文化辦事處與台灣官員會晤，甚至可出席雙橡園的活動，但若雙橡園活動可能讓美國「一個中國」政策複雜化的「台灣重要節慶」，例如雙十國慶，則不得參加。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
張育成再見失誤遭酸「亞洲腦殘」　高EQ回應美國酸民
苗可麗尋人「找初戀男友」結果超難過！　張小燕：不要播了
快訊／徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　金正賢也不准她拍吻戲
尺度最大「漫畫腰挑戰」！網紅脫光光壓雙球　網羞呼：這樣很冰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

比台中還慘！潮汕地區乾旱一周停水3天　水庫見底露出古城牆

國台辦：反對美國和「中國台灣地區」發展官方關係

拖延一年！　港立法會選舉12／29投票

JK制服妹情傷跳樓！砸中招牌遭「鋼筋刺穿身體」　摔落氣墊外慘死

黃之鋒參與《禁蒙面法》遊行　涉非法集結判刑4個月

質疑日本「仍有空間放核廢料！」　陸罕見公開空照圖

大陸官員好色性騷！遭女下屬反殺「拖把爆頭」KO　完整對決片曝光

變態師拍照逼童「從小培養聞腳」　網友氣炸：又是這間幼稚園

開放大陸赴港免檢疫、免打疫苗！　林鄭：內地疫情基本「零確診」

發簡訊騷擾女下屬！色上司被拖把暴打「洗臉」　嚇怕求饒：我錯了

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

騎士塑袋中拿出貓咪「扔地上」　美短躲縫隙發抖...網怒：太可惡

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

邱澤「燙壞阿成頭」引風潮提醒：藥水別下太重！　許瑋甯揭密「浩婷奶茶店開成了？」

比台中還慘！潮汕地區乾旱一周停水3天　水庫見底露出古城牆

國台辦：反對美國和「中國台灣地區」發展官方關係

拖延一年！　港立法會選舉12／29投票

JK制服妹情傷跳樓！砸中招牌遭「鋼筋刺穿身體」　摔落氣墊外慘死

黃之鋒參與《禁蒙面法》遊行　涉非法集結判刑4個月

質疑日本「仍有空間放核廢料！」　陸罕見公開空照圖

大陸官員好色性騷！遭女下屬反殺「拖把爆頭」KO　完整對決片曝光

變態師拍照逼童「從小培養聞腳」　網友氣炸：又是這間幼稚園

開放大陸赴港免檢疫、免打疫苗！　林鄭：內地疫情基本「零確診」

發簡訊騷擾女下屬！色上司被拖把暴打「洗臉」　嚇怕求饒：我錯了

華視「4月19日起」進駐52台　中嘉所屬12業者＋3系統上架

吳千語被疑懷孕！熱戀百億富豪施伯雄　曬出「凸肚照」親自解釋

文姿云4月底出征葡萄牙　東京奧運前最後一戰誓言奪金

統一3洋投狀態穩定　飛利士安排二軍實戰

味全高雄主場李凱威、曾傳昇見面會　陳其邁14日開球

楊晨熙分手後開砲了！大飛被酸沒錢　她曝「兩人年收差距」氣炸

搶貨預備！年度鞋王Travis Scott X 藤原浩 X AJ1發售日、價格曝光

桃園抗旱擴大使用埤塘水源　鄭文燦：否則水庫恐已見底！

4科員涉嫌收賄護航廠商取得使照　北市建管處：全力配合司法偵辦

比特幣狂飆「每枚站上6.3萬美元」創新高　今年以來漲幅115%

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

大陸熱門新聞

老夫妻牽手搭手扶梯　一個動作害2死

大陸官員好色性騷！遭女下屬反殺「拖把爆頭」KO

外送員車禍叫急救…救護車趕到當場輾過他下半身

吐司有活老鼠　孕婦崩潰：差點早產

影／「擼鴨店」北京爆紅　圓又好摸

學生妹下公車被門夾手腳拖行一路！淒厲慘叫24秒

「5分鐘看完大片」陸73家業主怒控侵權

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

「質疑」日核廢料　陸罕見公開空照圖

22歲妹懷孕閃婚！丈夫聽完產檢秒封鎖

深夜載客遭3女性騷！短髮妹跨上司機大腿

北京寵物醫院　名醫頻搭機出診

美艦長翹腳看遼寧號　環時：散漫

陸寵物殯葬年增千家　滲透率0.5%

更多熱門

相關新聞

印太戰爭隨時引爆　台灣恐成衝突點！

印太戰爭隨時引爆　台灣恐成衝突點！

澳洲前國防部長派恩12日受邀到阿德萊德大學（University of Adelaide），向畢業生進行演講致詞時提到，中國正快速崛起、發展成一個軍事大國，也讓這個國家在印度太平洋地區，發動戰爭的機率急劇上升，而在中國戰略態勢越發不友善的情況下，台灣很有可能將變成下個衝突點。

「質疑」日核廢料　陸罕見公開空照圖

「質疑」日核廢料　陸罕見公開空照圖

日本定案核廢水入海　布林肯發文感謝

日本定案核廢水入海　布林肯發文感謝

變態師逼童「從小培養聞腳」

變態師逼童「從小培養聞腳」

核廢水入海「57天」太平洋GG！擴散路徑曝

核廢水入海「57天」太平洋GG！擴散路徑曝

關鍵字：

美國國務院國台辦美台關係中國大陸兩岸一中原則台獨

讀者迴響

熱門新聞

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

徐睿知宣布「缺席記者會」　3年前幕後花絮被挖

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

記錄器曝光冷血李義祥　移工阿好開怪手害49命

致命5分鐘大還原　李義祥教唆移工開怪手釀禍

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

日政府今定案：將排放福島核汙水入海

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

徐睿知瘋狂行徑遭挖！開車險自撞亡　金材昱：她不正常

人妻7個月前剛生產！超商門口突產女嬰　夫傻眼

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

她無法跪默念1句「大甲媽祖聽到了」　轎班員秒讓位

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

更多

最夯影音

更多
D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」
小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面