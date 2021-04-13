國台辦：反對美國和「中國台灣地區」發展官方關係

▲大陸國台辦在回應稿中，直接寫到「中國台灣地區」。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／北京報導

美國國務院華府時間9日宣布，放寬美對台交往準則，鼓勵美國政府和台灣交流，為台美關係寫下新頁。對此，大陸國台辦發言人馬曉光13日表示，我們（中國大陸）堅決反對美國和「中國台灣地區」發展任何形式的官方關係，還強調民進黨「依美謀獨」必遭失敗。

馬曉光13日說，我們（中國大陸）堅決反對美國和「中國台灣地區」發展任何形式的官方關係。他表示，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，是美政府向中方作出的嚴肅承諾。

▲台美關係持續深化。（圖／路透社）

馬曉光說，我們敦促美方用實際行動恪守承諾，不向「台獨」勢力發出錯誤訊號，以實際行動維護台海和平穩定。

據美國國務院新聞稿指出，新版對台交往準則符合雙方非官方關係，讓行政部門可清楚、有效地執行由《台灣關係法》、美中三公報、六項保證為指導的「一個中國」政策；此外，新準則亦基於《台灣保證法》規定進行審查。

對此，外交部表示，對於美國國務院以實際行動展現對台灣「堅若磐石」的承諾表示歡迎，此舉顯著提雙方交往與互動，在《台灣關係法》立法42週年之際，為台美關係展開新頁。

英媒《金融時報》報導分析，按照新版美對台交往準則，美國官員不僅可常態性在聯邦政府機構接待台灣官員，也能前往全美台灣經濟文化辦事處與台灣官員會晤，甚至可出席雙橡園的活動，但若雙橡園活動可能讓美國「一個中國」政策複雜化的「台灣重要節慶」，例如雙十國慶，則不得參加。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以