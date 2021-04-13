質疑日本「仍有空間放核廢料！」　陸罕見公開空照圖

▲2011年3月11日，日本大地震引發了福島核電站核洩漏事故 。（圖／翻攝 新華網）

記者任以芳／綜合報導

日本政府今（13日）定案，兩年後將福島核廢水過濾並稀釋後將排入大海，引起周邊國家韓國、大陸反彈。大陸官媒《新華社》公布自家高分二號衛星照片，證明福島核電站周圍仍有大片空地可用，污水罐鐵有些生鏽。該報導也質疑，「日本政府向海洋排放核污水不是因為空間不夠，而是不願承擔維護成本？」

據大陸官媒《新華社》報導指出，日本福島核事故發生已過去10年多，核污水處理問題仍未解決。 該報導引述日本媒體分析稱，日本政府決定排出核污水，原因可能是福島第一核電站儲存核污水的儲存罐容量即將達到上限。

▲2013.8.20 日本福島核電廠空拍 。（圖／翻攝 新華網）

報導指出，日本311大地震引發福島核電站核洩漏事故。為了儲存核污水，東京電力共準備了約1000個儲水罐，目前9成已裝滿。 所有儲水設施的總容量約為137萬噸，預計到2022年秋季達到極限。 成千上萬個密密麻麻的圓形儲水罐在廠區內擺放著，用衛星圖就能明顯觀察到。

根據日本《讀賣新聞》消息稱，東京電力公司現在每天新增140噸「處理水」，估計到2022年9月將達到儲存罐上限137萬噸。 這麼多的核廢水，讓日本已經「無力承受」。

▲德國海洋科學研究對核污水擴散速度和影響模擬效果圖，放射性物質會隨著時間持續擴散全球海域。（圖／翻攝 GEOMAR ）

含有放射性物質的污水一旦被排入大海會造成什麼影響呢？《新華社》報導稱，首先，日本太平洋沿岸海域將受到影響，特別是福島縣周邊局部水域，之後污水還會污染東海。

報導引述德國海洋科學研究機構研究數據，福島沿岸擁有世界上最強的洋流，從排放之日起57天內，放射性物質將擴散至太平洋大半區域，10年後蔓延全球海域。 綠色和平組織核專家指出，日核廢水所含碳14在數千年內都存在危險，並可能造成基因損害。

報導進一步說，有日本學者指出，福島周邊的海洋不僅是當地漁民賴以生存的漁場，也是太平洋乃至全球海洋的一部分，核污水排入海洋會影響到全球魚類遷徙、遠洋漁業、人類健康、生態安全等。這個問題絕對不是日本國內的問題，而是涉及全球海洋生態和環境安全的國際問題。

▲日本福島核電廠空拍核廢料儲存情況。（圖／翻攝 新華網／衛星資料來源：高分二號）

《新華社》報導特地調出2020年8月29日高分二號衛星拍攝的福島核電站及周圍，可以發現污水罐只是佔據福島核電站周圍的一片空間，後方仍有一片區域可以開發儲存廢水。另外，污水罐也只是有些生鏽。

該報導稱，有分析指出，從衛星影像中可以看到，最早一批廢水罐已經鏽蝕斑斑，更換是早晚的事，而這也是一筆不小的費用，日本政府向海洋排放核污水不是因為空間不夠，而是不願承擔維護成本。

對於如何處置核污水，生態環境部核與輻射安全中心首席專家劉新華認為，「日本政府應採用去污因數高的廢水處理技術和裝置，對超標核素進一步凈化處理，盡可能降低處理後廢水中放射性核素含量;研究氚的處理技術，並及時公開研究進展和成果，如有可行技術應立即用於廢水中氚的處理。」