世紀雙媽會！白沙屯媽祖90度鑾轎大轉彎進南瑤宮　信眾感動

▲白沙屯媽祖與南瑤宮媽祖世紀大會師。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）

記者唐詠絮／彰化報導

粉紅超跑白沙屯媽祖11日起駕，今年第三度沿著台一線進入到彰化市，受到民眾熱情夾道歡迎，縣府設香案參拜，而最令人興奮的是彰化市長林世賢身兼宗廟管理人，在半路下跪舉香獻花，鑼鼓喧天舞獅引領媽祖鑾轎進入南瑤宮，媽祖90度鑾轎大轉彎進入南瑤宮來場世紀雙媽會，場面令人感動。

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下午許多香燈腳都提前進到彰化縣府前等候媽祖到來，有許多網友都在APP寫下，希望能進入到縣府或是南瑤宮駐轎，但也有信眾認為，按照往例都駐轎在民宅，再加上這2天彰化市缺水，白沙屯媽祖非常慈悲，也有可能會往南走停在員林市區內。

縣長王惠美今天北上開會，由副縣長林田富帶領上百名各課室同仁上香獻花，而林世賢則是跪地相迎，白沙屯媽祖感受到這股熱情，鑾轎進入南瑤宮，與媽祖雙媽會，讓人相當的感動。

下午當媽祖鑾轎進到彰化市區，民眾高喊「媽祖慈悲、媽祖我愛您」，感受到媽祖無私的慈佑加庇，也有香燈腳遠從台南先跟著大甲媽，昨天從新港返回時再跟著拔沙屯媽祖遶境，就是這股無形的力量，讓香燈腳願意年年跟隨著腳步前進。

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