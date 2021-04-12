高雄小比媽推腦麻兒到台中！牽他雙手拜白沙屯媽　全場動容讓出位置

記者李忠憲／台中報導

苗栗白沙屯媽遶境12日到台中清水，中午在火車站前民宅休息，從高雄來的小比媽推著腦性麻痺兒子，特別到場參拜。她雙手握住兒子向媽祖祈福，盼望媽祖能保佑愛兒，現場民眾也特別讓出位置，場面令人動容。

▲小比媽帶腦麻兒子從高雄到清水，參拜白沙屯媽。（圖／民眾提供）

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今天上午，白沙屯媽祖從大甲走到清水區，接近中午時在台中港火車站附近的民宅前停駕休息。許多信徒得知後，扶老攜幼趕到現場參拜，祈求媽祖能保佑平安。腦麻兒小比在媽媽陪伴下，也特別從高雄到現場，跟媽祖祈求能保佑平安健康。

▲▼白沙屯媽從大甲走到清水，在台中港火車站前民宅稍作休息。（圖／民眾提供）

小比媽表示，兒子6歲時因為打預防計，之後變成腦性麻痺，現在已經20歲。她曾帶小比攀登合歡山，也曾推著他跑了70場馬拉松。今天她特地帶兒子北上，推著輪椅陪伴從大甲跟著白沙屯媽祖到清水，參拜後將在搭車回高雄。

在場許多民眾得知小比媽如此用心照顧兒子，都趕快讓出最前面的位置給他們，讓他們可以如願跟媽祖見面談心，場面溫馨。

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