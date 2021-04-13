　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

白沙屯媽飛越分隔島大迴轉！3分駐駕「BMW車廠」　5女員工相擁哭了

記者許力方／綜合報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖遶境，沿路10萬信眾徒步隨香，第一天隊伍來到台中沙鹿，駐駕在運動服飾店，第二天鑾轎進入彰化地區，於傍晚5時許，來到花壇鄉中山路二段，「粉紅超跑」突然開始搖擺，接著大迴轉穿越馬路，往對向的BMW車廠一路衝過去，在門口停等一會兒後就直奔進入，一度連轎班都拉不住，最後決定駐駕在新車展示區。

▲▼鑾轎大迴轉狂奔！白沙屯媽3分駐駕「BMW車廠」　董事長曝媽祖驚喜。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

▲鑾轎突大迴轉跨越分隔島！白沙屯媽祖駐駕BMW車廠。（圖／翻攝白沙屯拱天宮網路電視台）

白沙屯媽祖11日深夜登轎起駕，展開前往雲林朝天宮的8天7夜遶境，第一天一口氣走了45公里到台中沙鹿，駐駕於運動服飾店，徹夜信徒不斷朝聖參拜，猶如不夜城；第二天清晨5時，媽祖起駕繼續南行，從台中一路來到彰化，下午3時許休息片刻後，於傍晚5時許，鑾轎行經花壇鄉中山路二段附近，突然出現劇烈反應，停在路中不斷搖擺。

▲▼鑾轎大迴轉狂奔！白沙屯媽3分駐駕「BMW車廠」　董事長曝媽祖驚喜。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

▲▼鑾轎大迴轉狂奔！白沙屯媽3分駐駕「BMW車廠」　董事長曝媽祖驚喜。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

▲▼白沙屯媽飛越分隔島大迴轉！3分駐駕「BMW車廠」　5女員工相擁哭了。（圖／翻攝白沙屯拱天宮網路電視）

搖擺30秒後，鑾轎突然大迴轉，穿越馬路，朝對向的BMW車廠一路直衝，並在短短3分鐘內決定停駕在新車展示區，現場頓時一陣歡呼聲，車廠負責人一見媽祖到訪，拿著香虔誠參拜，董事長受訪時說，5年前他剛好不在，媽祖熊熊進來，那一次就結緣，到今天是第二次來了。

董事長也提到，媽祖給他們祈福已經算是第四、五次，公司上上下下看到媽祖進來都很興奮，都已經準備完善迎接，且今年過年有去拱天宮祈求，「真的是應驗了」相信媽祖能保庇他們生意更好。

看到媽祖造訪，現場數名女員工相擁落淚，紅著眼眶、拿香不斷拜拜，一度有人摀著臉邊哭邊喊「好感動喔！」拱天宮表示，媽祖將於14日早上5時起駕，啟程繼續南下。

▼董事長感動曝媽祖第二次駐駕的驚喜。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

▲▼鑾轎大迴轉狂奔！白沙屯媽3分駐駕「BMW車廠」　董事長曝媽祖驚喜。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

▲▼鑾轎大迴轉狂奔！白沙屯媽3分駐駕「BMW車廠」　董事長曝媽祖驚喜。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

▲▼鑾轎大迴轉狂奔！白沙屯媽3分駐駕「BMW車廠」　董事長曝媽祖驚喜。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

▲▼鑾轎大迴轉狂奔！白沙屯媽3分駐駕「BMW車廠」　董事長曝媽祖驚喜。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

ET快訊
快訊／埃及正式扣押「長賜號」　先賠260億才准放行！
大台北地區沒限水　台中妹看「供五停二」氣炸：我們次等公民？
網紅吳享宸今入殮火化！母見愛子帥臉完整還原　擁抱修復師致謝
白沙屯媽飛越分隔島大迴轉！駐駕「BMW車廠」　女員工相擁哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

老翁遛狗遭醉漢怒罵砍傷嫌犯遭逮又被回　民眾問：殺人都沒事？

白沙屯媽飛越分隔島大迴轉！3分駐駕「BMW車廠」　5女員工相擁哭了

桃園抗旱擴大使用埤塘水源　鄭文燦：否則水庫恐已見底！

大溪煤礦產業記憶採掘特展開幕　邀市民8月31日前入坑探索

桃園市要出版「部桃專案」　作為防疫參考文獻

2022桃園市長大選　議長邱奕勝支持者高喊加油力促表態

7縣市長已接種AZ疫苗　南投縣長林明溱：感冒暫緩「癒後帶頭打」

別讓台東人用生命回家　饒慶鈴受邀議會報告0402太魯閣事件

饒慶鈴視察台鐵邊坡整治工程　要求設置異物侵入預警系統

蘭嶼釣客情人洞失蹤　海巡結合民間團體「水面水下搜救」尋獲遺體

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

騎士塑袋中拿出貓咪「扔地上」　美短躲縫隙發抖...網怒：太可惡

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

邱澤「燙壞阿成頭」引風潮提醒：藥水別下太重！　許瑋甯揭密「浩婷奶茶店開成了？」

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

老翁遛狗遭醉漢怒罵砍傷嫌犯遭逮又被回　民眾問：殺人都沒事？

白沙屯媽飛越分隔島大迴轉！3分駐駕「BMW車廠」　5女員工相擁哭了

桃園抗旱擴大使用埤塘水源　鄭文燦：否則水庫恐已見底！

大溪煤礦產業記憶採掘特展開幕　邀市民8月31日前入坑探索

桃園市要出版「部桃專案」　作為防疫參考文獻

2022桃園市長大選　議長邱奕勝支持者高喊加油力促表態

7縣市長已接種AZ疫苗　南投縣長林明溱：感冒暫緩「癒後帶頭打」

別讓台東人用生命回家　饒慶鈴受邀議會報告0402太魯閣事件

饒慶鈴視察台鐵邊坡整治工程　要求設置異物侵入預警系統

蘭嶼釣客情人洞失蹤　海巡結合民間團體「水面水下搜救」尋獲遺體

快訊／找到了！台中女高中生失聯超過72小時　警方桃園租屋處尋獲

曾陶鎔開轟猛敲3安棒打老東家！鋼龍奪首勝　味全6比1勝兄弟

台中高中女失蹤3天！家屬含淚「寶貝快回家」求尋：爸媽不會打妳

42歲劉濤裸上身與周渝民「泡鴛鴦浴」　網一看畫面狂吐槽：辣眼睛

中醫輔助治療腫瘤住院病人　緩解改善者達64.36％

快訊／埃及正式扣押「長賜號」　先賠260億才准放行！

老翁遛狗遭醉漢怒罵砍傷嫌犯遭逮又被回　民眾問：殺人都沒事？

曾是仙丹！「類固醇8副作用」曝…嚴重恐胃穿孔　醫嘆：用對可救命

美女主播鄭亦真遭指是「激情片主角」！　氣炸發聲：根本不像我

基隆要塞司令官邸13日起夜間點燈　每週六、日開放民眾自由參觀

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

地方熱門新聞

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

白沙屯媽大迴轉駐駕BMW　董事長淚

驚悚！國道6車追撞1噴飛1重傷

白沙屯媽祖「衝台鐵賜福」　眾人感動驚呼

工人今彩539同號買3張中1200萬

「女神」相聚在雲林？　西螺福興宮︰樂觀其成三媽會

台南消防局率先解決無人機困境　

李啟維辦桃園大潭藻礁生態之旅

竹市超前部署防供五停二　醫療院所演練緊急供水

虐童棄屍　共犯男子自首判刑14個月

郵差撞電線桿網質疑「過勞」　郵局：郵件較無以往多

媽祖鑾轎5分鐘快速通過「一級戰區」

大園福海宮「飛輦轎過金火」現址最後一次

花百億東延台86線　陳永和：騙人的政治話題

更多熱門

相關新聞

白沙屯媽祖「徒步進香」空拍照曝光　信徒綿延數公里

白沙屯媽祖「徒步進香」空拍照曝光　信徒綿延數公里

苗栗白沙屯媽祖將於11日深夜起轎，徒步前往北港朝天宮，展開為期8天7夜、來回共計400公里的進香行程，今年因為疫情趨緩，大批信眾追隨媽祖旅行的盛況再度湧現。第三次為活動紀錄影像的攝影師郭鴻泰，也特別釋出了空拍照，信徒綿延長達數公里，場面相當震撼。

世紀雙媽會！白沙屯媽祖鑾轎大轉彎進南瑤宮

世紀雙媽會！白沙屯媽祖鑾轎大轉彎進南瑤宮

拜媽祖求薪情　斗六就業中心結合媽祖文創下鄉辦特色徵才

拜媽祖求薪情　斗六就業中心結合媽祖文創下鄉辦特色徵才

國賓影城進駐彰化！老郵局改建複合式大樓

國賓影城進駐彰化！老郵局改建複合式大樓

「女神」相聚在雲林？　西螺福興宮︰樂觀其成三媽會

「女神」相聚在雲林？　西螺福興宮︰樂觀其成三媽會

關鍵字：

白沙屯媽祖白沙屯遶境拱天宮彰化媽祖BMW粉紅超跑

讀者迴響

熱門新聞

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

徐睿知宣布「缺席記者會」　3年前幕後花絮被挖

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

記錄器曝光冷血李義祥　移工阿好開怪手害49命

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

致命5分鐘大還原　李義祥教唆移工開怪手釀禍

徐睿知瘋狂行徑遭挖！開車險自撞亡　金材昱：她不正常

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

日政府今定案：將排放福島核汙水入海

人妻7個月前剛生產！超商門口突產女嬰　夫傻眼

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

她無法跪默念1句「大甲媽祖聽到了」　轎班員秒讓位

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

更多

最夯影音

更多
D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」
小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面