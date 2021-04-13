白沙屯媽飛越分隔島大迴轉！3分駐駕「BMW車廠」　5女員工相擁哭了

記者許力方／綜合報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖遶境，沿路10萬信眾徒步隨香，第一天隊伍來到台中沙鹿，駐駕在運動服飾店，第二天鑾轎進入彰化地區，於傍晚5時許，來到花壇鄉中山路二段，「粉紅超跑」突然開始搖擺，接著大迴轉穿越馬路，往對向的BMW車廠一路衝過去，在門口停等一會兒後就直奔進入，一度連轎班都拉不住，最後決定駐駕在新車展示區。

▲鑾轎突大迴轉跨越分隔島！白沙屯媽祖駐駕BMW車廠。（圖／翻攝白沙屯拱天宮網路電視台）



白沙屯媽祖11日深夜登轎起駕，展開前往雲林朝天宮的8天7夜遶境，第一天一口氣走了45公里到台中沙鹿，駐駕於運動服飾店，徹夜信徒不斷朝聖參拜，猶如不夜城；第二天清晨5時，媽祖起駕繼續南行，從台中一路來到彰化，下午3時許休息片刻後，於傍晚5時許，鑾轎行經花壇鄉中山路二段附近，突然出現劇烈反應，停在路中不斷搖擺。

搖擺30秒後，鑾轎突然大迴轉，穿越馬路，朝對向的BMW車廠一路直衝，並在短短3分鐘內決定停駕在新車展示區，現場頓時一陣歡呼聲，車廠負責人一見媽祖到訪，拿著香虔誠參拜，董事長受訪時說，5年前他剛好不在，媽祖熊熊進來，那一次就結緣，到今天是第二次來了。

董事長也提到，媽祖給他們祈福已經算是第四、五次，公司上上下下看到媽祖進來都很興奮，都已經準備完善迎接，且今年過年有去拱天宮祈求，「真的是應驗了」相信媽祖能保庇他們生意更好。

看到媽祖造訪，現場數名女員工相擁落淚，紅著眼眶、拿香不斷拜拜，一度有人摀著臉邊哭邊喊「好感動喔！」拱天宮表示，媽祖將於14日早上5時起駕，啟程繼續南下。

▼董事長感動曝媽祖第二次駐駕的驚喜。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

