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社會 社會焦點 保障人權

「媽快來救我+準備50萬」　不孝女與男友合演擄人秀下場慘

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲情侶檔缺錢，竟將歪腦筋動到女方母親，2人合演擄人秀要騙錢。示意圖。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

真是不孝女！謝姓女子與李姓男友因缺錢還債，竟聯手一起騙謝媽媽，手機傳送「媽快來救我」、「人在我手上」、「準備50萬」等恐嚇訊息上演擄人勒贖秀，要求給錢放人，警方介入才知根本是假的。台中地檢署偵結，依恐嚇未遂罪起訴2人。

起訴書指出，李姓男子與謝姓女子均32歲，為男女朋友，2人因涉及詐騙及偽造有價證券等糾紛，急需用錢，竟將歪腦筋動到謝女母親。2020年4月13日上午，謝女用自己的手機傳送「媽快來救我」、「我被追了」等訊息給謝母，假裝自己遭遇到危險，接著李男開車載謝女到東區旱溪東路上的一家汽車旅館，躲藏在房間裡。

謝母看到訊息後，既擔心又害怕，回訊說「你人在那？要怎樣救你」，2人再回訊說「人在我手上，要保他安全照方式去做，先去警方那邊撤銷，把錢準備好50萬，沒照我方式她就…」、「人現在平安，警方那邊一定要撤退，錢趕快準備好，準備好拍傳過來，照我的方式去做，最好不要給我報警」等訊息。

謝母因多次撥打女兒及李男手機，都沒人回應，擔心女兒遭遇不測決定報警，未付贖金。警方也循線找到2人，才知道竟是自導自演的擄人秀。

負離子讓髮絲柔順光澤

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