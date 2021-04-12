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女友看IG癡笑…醋男「扮成她」邀情敵碰面　持槍押上山恐怖凌虐

記者陳豐德／新北報導

新北市一名劉姓男子，日前在網路認識吳姓女網友2人相談甚歡，4月初吳女IG突然邀約劉男過去板橋見面，劉男不疑有他赴約後，卻遭到自稱吳女的男友蕭男與其他2名男子擄走，以騷擾女友名義押至桃園山區虐打丟包，警方獲報後立即組成專案小組追查，48小時內在雙北及中部地區將蕭男等3人逮捕，全案訊後依強盜、妨害自由、傷害等罪嫌移送法辦。

▲▼蕭男使用女友IG約出情敵，持槍將他押往山區凌虐。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲蕭男使用女友IG約出情敵，持槍將他押往山區凌虐。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，劉姓男子（27歲）日前透過網路認識一名21歲嫩妹吳女，吳女的蕭姓男友（26歲）發現她都會看著手機傻笑，經探詢後發現是跟劉男在IG上聊天，讓他醋勁大發，使用女友的IG帳號邀約劉男到板橋大觀路二段的停車場碰面，再持槍夥同友人將他擄往桃園虎頭山上持棍棒凌虐，造成劉男頭部、四肢有挫傷及撕裂傷，並取走其提款卡提領及刷卡得手11萬得逞後，才放人離開。

板橋警分局2日上午接獲劉男報案後，經調閱監視器畫面，先在汐止區查獲犯案用車輛，並於車上起獲改造槍支1把及子彈1枚；鎖定3人身分後，48小時內分別在彰化縣、新北市中和區、台北市中山區將3人查獲到案。

面對警方偵訊，吳女則表示自己男友僅向自己探詢IG帳號密碼，並不知悉擄人教訓一事；3名嫌犯則坦承犯行，供稱因不滿劉男在網路上騷擾女友才想給對方教訓警全案訊後妨害自由、傷害等罪嫌將蕭男等3人移送新北地檢偵辦。

▼蕭男與同夥假裝問路在停車場將劉男押走。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蕭男使用女友IG約出情敵，持槍將他押往山區凌虐。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蕭男使用女友IG約出情敵，持槍將他押往山區凌虐。（圖／記者陳豐德翻攝）

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