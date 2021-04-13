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最紅守望相助隊大叔「被停職1年」　里長代道歉：雙方都有錯

▲▼ 清水地熱。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲沈男將對方桌上物品撥到地上，遭全程錄下PO網。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

記者李忠憲／台中報導

「你只能坐幾分鐘就要離開！」台中龍東里守望相助隊沈姓男子遭民眾爆料稱，在宜蘭清水地熱硬坐別人位置，還將別人的竹籃撥地上，引起網民撻伐。龍東里長陳翰儀13日表示，此事件雙方都有錯「七三分」，他代表巡守隊致歉，沈男也遭停職1年；對方嗆限定時間才引爆爭執，卻隱匿事實，是否也該出來道歉。

原PO在「爆料公社二社」發文表示，他們6個人先到一個座位區放東西，留下一位朋友在原地顧包包，其他人負責租借籃子。沈男不久就帶著一個孩子走來直接坐下，朋友還特別告訴他其他人等等會過來，「你們可以先坐沒關係」。

▲▼ 清水地熱。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲里長認為雙方都有錯，沈七對方三，希望對方也出來道歉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

沒想到原PO回到座位區請沈男起身時，他卻開始大罵「這你們家的桌子？」、「憑什麼我要給你們坐」，火氣越來越大。他還把原PO一行人放在桌上的雨傘、包包、剛借來的竹籃全部掃到地上，請他撿起來還嗆「我犯什麼罪？憑什麼要撿」。貼文已經超過1萬人按讚，5千則留言，網友肉搜出他身分，並狠批「真丟臉，把人家東西弄掉，就是沒禮貌」、「被他們守護我看監守自盜比較有可能」、「想賣老也不是這樣吧」。

龍東里長陳翰儀表示，經他了解現場狀況，當天沈男參加守望相助隊活動，妻子未跟，自己一人帶2名小孩。他看到有位置沒人坐，小朋友需要休息就坐下，卻遭對方直說「你只能坐幾分鐘就要離開！」他認為對方口氣不好，加上這是公共區域，任何人都可以坐，憑什麼這樣講話，雙方才引發口角，並發生撥東西狀況。巡守隊長夫妻見狀就立刻上前勸和，斥責他行為是對自己小孩「不良示範」，哪知道就被PO網路肉搜。

他表示，沈男在隊上服務10多年，做事認真熱心，當天如果老婆有在場應該就不會發生這樣狀況。但客觀來說，雙方都有錯，沈男七分他們三分，隊部也開會討論將沈男停職1年，希望給社會一個交代。但他也說，對方隱匿自己有錯部分，是否也應該出來道歉？相信社會自有公評。

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