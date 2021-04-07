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遭Coser嫩女友告性侵沒事...傳她清涼照慘了！網紅鬼爪曝調解內幕

▲▼鬼爪跟女Coser交往，提分手竟遭告性侵獲不起訴。（圖／鬼爪提供）

▲網紅鬼爪跟女Coser交往，提分手竟遭告性侵獲不起訴。（圖／鬼爪提供）

記者李忠憲／台中報導

李姓未成年女Coser控告知名網紅「鬼爪」去年涉嫌對她逼口交、肛交，性侵3次，全案經檢警調查，從2人對話紀錄中，女方傳訊給他說「很喜歡跟你做」、「我只要你」等語，加上少女描述性侵過程前後不一，最後以罪證不足不起訴；但鬼爪所拍李女生活照有猥褻嫌疑，並網路辱罵李女，遭依《兒童及少年性剝削防制條例》容留協助少年拍攝猥褻照、供人觀覽及《刑法》妨害名譽等罪起訴。

據了解，知名Youtuber「鬼爪」去年與17歲李姓女Coser交往成男女朋友，感情甜蜜。2人交往3個月後，鬼爪發現對方竟然還有其他男朋友們，遭劈腿的他決定分手。李女極盡哀求挽留不成，竟告鬼爪涉嫌逼她口交、肛交，違反意願性侵她3次，還害她墮胎，鬼爪還慘遭網攻。

然而，檢警調查後發現，李女單方面指控鬼爪性侵，沒有其他證據，對性侵過程也前後供述不一；李女指控鬼爪性侵隔天，仍繼續住鬼爪家中，而李女手機中，跟鬼爪的通訊對話紀錄也全都消失。

▲▼鬼爪跟女Coser交往，提分手竟遭告性侵獲不起訴。（圖／鬼爪提供）

▲鬼爪傳女Coser在家床上睡覺照片給她另外男友確認，女子不願分手，屢傳訊息跟打電話想復合。（圖／鬼爪提供）

另外，鬼爪也提出跟李女的對話紀錄內容，其中發現李女多次傳訊息給他說「很喜歡跟你做」、「不會不喜歡跟你做」、「拜託不要走」、「你開心就好」，並沒有遭性侵後迴避加害人的跡證，最後以罪證不足不起訴。對方未聲請再議，全案確定。

然而，鬼爪找到李女另一位男友，要跟對方求證時，傳了2張李女在他家穿著較清涼的生活照，證實李女跟他確實有交往；鬼爪另針對李女粉絲網路怒罵他，將跟李女的對話紀錄PO臉書並寫說「你的衣服給人脫，給你3000，就給人Ｘ」等語。檢方認為已構成容留協助少年拍攝猥褻照、供人觀覽，以及妨害名譽等罪嫌，將他起訴。雙方昨日在台中地院調解，但無共識。

▲▼鬼爪跟女Coser交往，提分手竟遭告性侵獲不起訴。（圖／鬼爪提供）

▲鬼爪與女Coser交往時，也拍下經典手牽手甜蜜畫面。（圖／鬼爪提供）

鬼爪表示，他在臉書接觸到李女，雙方有好感交往也有發生關係。但李女友情緒控管有問題，還腳踏多條船，接受人包養，甚至與攝影師約開房、拍裸照，對他來說根本是惡夢的開始。他去年8月提分手，對方竟自殘、自殺要挽回感情，最後竟然跟家長說遭性侵，更在臉書社團指控他，還找人打電話恐嚇他「不准把她和攝影師開房的事講出去，不然大家會很難看」，根本是恐怖情人。

▲▼鬼爪跟女Coser交往，提分手竟遭告性侵獲不起訴。（圖／鬼爪提供）

▲女Coser常在臉書分享性感照片。（圖／鬼爪提供）

他表示，經他追蹤後發現，李女在跟他分手前就懷著另一名男友的小孩，還跟對方談好26萬元和解，去年7月就墮胎。幸好檢方還他清白。遭起訴部分，他跟律師都認為無罪機率大，希望法院還他清白。他還提供李女自己上傳臉書的照片，反控「如果說我傳的東西叫裸照，那她平常自己拍的這些都是X光照了吧！」另外，他收到不起訴書後，就反告李女和她母親誣告、妨害名譽，昨天調解，但沒共識破局。

鬼爪說，調解中，對方家屬只會大小聲，說「 我們女兒做筆錄的時候被誤導，所以才不起訴」、「我們也很多律師朋友啦，這很明顯是檢察官亂判」。還當著他和他的律師、調解委員面前恐嚇他「叫我平常出去走在路上小心一點」，還嗆律師「你就是收錢辦事而已」，令人傻眼。

他最後也說，真的覺得網路霸凌和恐怖情人這種東西，大家都該小心。一不開心就要情緒勒索，自殘、自殺，想分手就找人恐嚇你，告你強姦。 不是只有女生會碰到恐怖情人，男生也會，而且女生瘋起來比男生誇張多了。

用途多樣，可多個搭配

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