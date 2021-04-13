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社會 社會焦點 保障人權

24歲男開380萬BMW載妹子拉風　這原因拿「死人東西」糗爆了

記者李忠憲／台中報導

新北李姓男子開心與大他8歲辣妹女友開BMW到台中一日遊，雙方要北返時發生口角，李男「把玩」改造手槍竟走火打到右膝，痛到把槍丟棄到醫院就醫。警方到場時，李男還掰稱「子彈自己擊發」，荒謬言論沒多久就被戳破，警方將依槍砲罪嫌將他送辦，他供稱，槍是死去的好友寄放的。

▲▼男子與女友口角，亮槍把玩竟走火打中膝蓋，趕緊就醫。（圖／民眾提供）

▲男子與女友口角，亮槍把玩竟走火打中膝蓋，趕緊開車到醫院就醫。（圖／民眾提供）

大甲分局大甲派出所12日凌晨近4點時，接獲大甲光田醫院通報，稱有一名24歲李姓男子，右膝有槍傷，在32歲柯姓女友陪同下，自行開著新車價約逾380萬元的BMW 535i到醫院就醫。警方立刻到醫院了解狀況，只見李男X光片中確實看到一顆卡在膝蓋裡的子彈，詢問他原因，他竟顧左右而言他，辯稱當時開車時玩1顆子彈，竟莫名擊發打到膝蓋。警方認為說詞太扯，改找柯女曉以大義後，才說出實情。

▲▼男子與女友口角，亮槍把玩竟走火打中膝蓋，趕緊就醫。（圖／民眾提供）

▲▼警方獲報到醫院了解狀況，循線起出改造手槍與子彈。（圖／民眾提供）

▲▼男子與女友口角，亮槍把玩竟走火打中膝蓋，趕緊就醫。（圖／民眾提供）

柯女表示，男友前一天開車載她從新北來台中一日遊，晚上到逢甲夜市玩，直到今天凌晨開車北上要回家。途中他們發生爭吵，男友將車停路旁，2人下車爭執時，男友拿槍出來「把玩」，突然就「砰」一聲，就聽到男友痛到哀號，她才知道膝蓋被子彈打到。只是，心疼男友的她，還頻問警察「會不會被關？」

據了解，李男住新北待業中，柯女則是在北市從事服務業。李男自知謊言遭戳破，他才坦承並說，事發後，他開車沿甲后路找醫院，就把槍丟在公園的樹叢裡。槍枝是他死去友人寄放，並非他購買的。警方也帶著他前往該處公園，果然找到一把改造手槍、彈匣及數顆子彈。隨後由醫院進行手術，將卡在膝蓋的子彈取出，無生命危險。

警方表示，李男疑似擁槍意外自傷，檢察官先偵訊柯女後請回，今天將依槍砲彈藥刀械管制條例帶李男到地檢署偵訊，並追查槍枝上游。

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