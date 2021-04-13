她無法跪…默念1句「白沙屯媽聽到了」　轎班員秒讓位：不是要扛轎

▲白沙媽遶境Day2，路上擠滿信眾膜拜。 （圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台 ）



網搜小組／劉維榛報導

白沙屯媽祖自11日深夜起駕，展開來回400公里遶境盛事。一名女網友感動直呼，因裝人工關節，無法體驗鑽轎底的機會，看著媽祖近在咫尺，便失落喊話「我不能跪，真的好羨慕信眾。」不料下秒，轎班人員挪出空間，直呼「妳不是要扛轎？」真相曝光後，讓大批網友震撼狂呼，「一般都不會給女信徒扛轎的！」

一名女網友在臉書《靈異公社》感動表示，昨（12）日複診完心臟科後，就趕往新港追隨媽祖娘娘遶境腳步，一路上，看到無數信眾整齊跪地，就是希望能幸運鑽轎底，祈福康健平安，然而原PO只能投射羨慕的眼光，「我的雙膝都是人工關節，根本不能跪，心裡有著蠻重的失落感。」

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不久後，媽祖神轎出現在眼前，原PO雙手合十默念之餘，也向娘娘討拍無法鑽轎底的失落情緒。接著現場一陣混亂，原PO被擠到一旁，頓時轎班人員突然5個字喊話，「頭先鑽過去！」

當下原PO一頭霧水，轎班人員再度詢問，「妳不是要扛轎？」頓時，原PO才懂了，趕緊鑽進裡面扛上轎桿，並抬起「這台粉紅色超跑」，而一旁轎班人員叮嚀著，「扛轎要抬頭挺胸！」

▲原PO得到媽祖厚愛，竟獲得扛轎允可！（圖／翻攝靈異公社）



原PO直言，扛起神轎那一瞬間，內心情緒激動到無法自拔，「想不到我可以扛轎」，甚至可以近距離接觸神尊。原PO噴淚驚呼，對於媽祖娘娘的慈悲之舉，讓她久久無法言語，「信女真的很感恩您一直聽到我的聲音，我無法跪著鑽轎底，您竟然讓我可以在人群中，被擠到您神轎旁，還讓我扛轎。」

超大顆洋蔥的文章曝光後，引發8千多名網友潸然淚下，紛紛感動回應「好神奇喔，一般都不會給女信徒扛轎的，媽祖娘娘慈悲，好有福氣」、「好棒呀！能跟媽祖心電感應，祝你早日康復唷」、「看了哭了，媽祖娘娘慈悲」、「默娘姐姐超暖心啊」、「真的很不可思議，能讓女生來抬神轎，妳很有福氣」、「轎班會通靈哦」。

▼遶境為期8天7夜！（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

