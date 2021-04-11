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癡男追女猛碰釘！友勸「不要騷擾」氣炸　帶槍輸贏下場超血淚

▲爛醉男找仇家輸贏　開槍卡彈反被揍成豬頭…酒醒見警傻眼了。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲陳男酒醉後帶槍找人輸贏，自己反被揍得滿頭包，酒醒後還要面對法律刑責。（圖／記者陳凱力翻攝

記者陳凱力／新竹報導

一名年約40歲的陳姓醉男因追求女子狂碰釘子，找友人訴苦反被勸退，面子上掛不住，在9日晚趁著醉意，帶著槍前往「輸贏」，沒想到開槍時卻意外「卡彈」，反被友人和一旁民眾拉住並報警。陳男喝得醉醺暈，又被打得滿頭包，不止愛情落空，還被警方依殺人未遂和槍砲罪嫌移送法辦，實在是賠了夫人又折兵。

警方表示，本月9日20時許接獲民眾報案，位於竹東某魚池畔有男子持槍威脅，警方前往處理，當場將陳男壓製在地，並查獲改造手槍1把及子彈。因陳嫌爛醉情緒不穩，遂通報消防單位並隨同戒護將陳嫌強制就醫。

據了解，陳男與鍾男兩人過去曾有口角糾紛，事發當晚，陳獨自在小吃攤喝酒，喝意上頭後又持槍搭車前往鍾男經營的魚池理論，陳男拿著槍走下車朝鍾男走過去，鍾見苗頭不對與陳發生扭打，一旁的人見狀也趕緊加入並協助報警。

警消人員到場後，發現陳男幾乎呈現爛醉狀態，酒測值高達1毫克，後腦勺有3到4處因撞擊產生的腫包，頭頂及前額還有約5公分跟3公分的撕裂傷，左眼也腫脹成貓熊，還好送醫後並無生命危險。

據鍾男向警方表示，兩人曾是獄友，出獄後還有聯絡，陳男曾經向他訴苦，心儀一名女子卻追求不成，鍾則以站在女孩子的角度認為陳的追求舉動會讓人家困擾，才勸陳「不要騷擾人家」，沒想到讓陳男面子掛不住，兩人因此埋下心結。

由於事發當時陳男已神智不清無法製作筆錄，警方只能先將他強制就醫，待退酒清醒後再製作筆錄，警方後續仍將持續深入追查槍枝來源。全案依涉嫌殺人未遂及槍砲彈藥刀械管制條例移送新竹地檢署偵辦。

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