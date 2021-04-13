搬家也找到！白沙屯媽祖17年前賜兒女　「鑾轎大轉彎」4度登門探望

記者許力方／綜合報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖11日深夜起駕12日來到台中市，行經台中港火車站前時，鑾轎突然有反應，一個大轉彎「三進三出」停駕一處民宅，屋主一見媽祖當場淚崩，原來50歲的張秋錫一家人17年前曾向媽祖祈求賜子，當時夫妻三跪九叩，隔天即產下一女，2年後又喜獲一子，直至今媽祖已經來訪４次，即使搬家都找得到他們。

白沙屯媽祖8天7夜徒步遶境前往雲林朝天宮，今年創新高，吸引10萬信眾隨著「粉紅超跑」進香，12日隊伍行走超過35公里，來到台中市，於上午10時許鑾轎突然轉彎，進入台中港火車站前一處民宅停駕，屋主緊盯著媽祖，在門口虔誠迎接，家人更當場痛哭，說現在這裡是新家、另外一邊是舊家，「兩邊都有來過好多次了…第一次來的時候隔年我們家就有一個小孫子。」

原來背後有一段感人的故事，50歲的屋主張秋錫2001年結婚後苦苦求不得子，爸媽是虔誠的白沙屯媽祖信徒，時常北上祈福，期盼早日含飴弄孫，3年後，粉紅超跑竟來訪，停駕在舊家，當時全家人感念天后慈悲，三跪九叩祈求賜下孩子，沒想到隔年真的順利迎來女兒出世，且期間媽祖也有二度造訪。

媽祖娘娘二度造訪後，張姓夫妻倆又於2008年喜獲一子，剛好湊成一個「好」字，全家人又驚又喜，一直到今年，女兒讀高中一年級、兒子則在念小學六年級，搬家後的張家人仍十分感念，為了這次白沙屯媽祖遶境，阿嬤就提醒大家「媽祖今年可能會來」全員特地請假返家，迎接粉紅超跑，沒想到12日真的等到媽祖轉彎停駕，4度探訪。