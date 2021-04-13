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白沙屯媽駐駕「服飾店」！信眾整夜排隊拜拜　員工爽翻像中樂透

▲▼白沙屯媽祖今晚駐駕地點曝光。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

▲白沙屯媽祖今晚駐駕在「艾肯運動休閒服飾」。（圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

網搜小組／柯沛辰報導

苗栗通霄白沙屯媽祖11日深夜起駕，展開8天7夜的徒步刈火之旅。第一天，鑾轎抵達台中沙鹿，傍晚5點25分經過運動服飾店，突然轉進店內駐駕，讓店內員工樂不可支，立刻雙手合十狂拜。據傳，媽祖喜歡停駕或駐駕在民生相關的處所、店家，首日遶境駐駕，預計隔天13日清晨5點才會再次起駕。

白沙屯媽祖起駕前往雲林縣北港朝天宮，首日抵達台中沙鹿，但傍晚行經鹿寮成衣商圈時，忽然轉進「艾肯運動休閒服飾」。服飾公司員工一看媽祖來訪，個個笑得合不攏嘴、雙手合十參拜。不過，店門口並不寬，所以轎班人員小心翼翼，才順利讓鑾轎進到辦公室內。

臉書粉絲專頁「白沙屯拱天宮」12日深夜感性寫下，今天從白沙屯一路走到台中沙鹿45公里，途中感受到媽祖的慈愛與真性情、校園學童的赤子心，以及在台鐵車站停駕休息的慈愛祝福，沿途點心及眾多移動補給站的熱情，以及直播前的59.2萬的觀看人數，「都是媽祖牽的好緣份、人間善緣的分享！」

▲▼白沙屯媽駐駕「服飾店」！員工爽翻像中樂透　萬人感動讚：好親民。（圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

▲信眾擠爆店門口，紛紛排隊參拜。（圖／爆廢公社）

根據粉專透露，白沙屯媽祖12日依序停駕苑裡Toyota（05:39）、正牌米糕點心站（6:08）、大甲誠益起重行（6:51）、頭旗過大安溪橋（8:00）、大甲四張福德宮（9:03）、大甲順天國小（09:33）、甲南里長家（10:53）、清水朝興宮（15:15）、清水紫雲巖（15:56）、清水車站（16:50），最後駐駕艾肯運動休閒服飾（17:25）。

許多網友看到駐駕照片，紛紛大讚媽祖親民，「媽祖婆真的很親切又可愛」、「看員工笑成那樣，一定是個幸福企業」、「比中樂透還開心」、「員工好可愛」、「媽祖在選明年的新衣服了」、「羨慕啊！媽祖婆駐駕咧！我是這家公司員工晚上就不回家睡覺！」

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖每年農曆初春徒步進香，代代相傳近200年，今年4月11日深夜起駕後，徒步往雲林縣北港朝天宮進香，全程來回近400公里，共計8天7夜。不過，今年報名人數創新高，達7萬8000餘人，若算上未報名的信眾，總計超過10萬人共襄盛舉。

▼店門口累積不少獻花。（圖／爆廢公社）

▲▼白沙屯媽駐駕「服飾店」！員工爽翻像中樂透　萬人感動讚：好親民。（圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

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