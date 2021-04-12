白沙屯媽祖「衝台鐵車站」 三進三出賜福！單親媽推腦麻兒奇遇落淚

記者柯沛辰、李忠憲／綜合報導

白沙屯媽祖遶境首日抵達台中，「小比媽」陳嘉齡推著20歲腦麻兒「小比」遠從高雄趕抵參拜，讓不少隨行信眾為之動容，紛紛讓出最前方的位置。到了下午，白沙屯媽祖往清水前進，不料行經中山路時，突然急轉彎到清水車站，為台鐵賜福，也與正要搭車返家的小比媽再次相遇，讓母子倆感動不已，認為是媽祖特別前來送行，不禁紅了眼眶。

白沙屯媽祖12日上午抵達台中大甲、清水區，近午在台中港火車站前一處民宅停駕休息。「小比媽」推著兒子坐輪椅一路跟隨，眼見鑾轎停下，立刻拉起兒子的手虔誠祈福，盼保佑兒子20日的手術一切順利。此前，許多信眾見母子倆2人不便，又如此虔誠，紛紛自動自發讓路，讓2人站到最前方的位置參拜。

▲小比媽（粉紅色上衣）推著腦麻兒，遠從高雄到清水參拜白沙屯媽祖。（圖／民眾提供）

小比媽表示，兒子今年20歲，6歲時打預防計變成腦性麻痺。有鑑於腦麻兒生命不長，她近年也把握機會，不僅帶小比攀登合歡山、參加超過134場路跑，還騎單車環島12天。

這次小比媽特地帶兒子北上，主要是因為小比癲癇產生併發症，8天後要進行手術，所以來向媽祖參拜祈福，計劃參拜後搭車回高雄，沒想到竟發生奇遇。

▲白沙屯媽祖帶著大批信眾到台鐵祈福，與小比母子相遇。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權畫面）

12日下午，白沙屯媽祖沿中山路前進，途中突然原地打轉、衝刺。當時轎班人員以為媽祖要休息，怎料鑾轎突然往清水車站衝，帶著大批信徒來為台鐵賜福，隨後在車站門口停下，與正要搭車返回高雄的小比母子相遇。母子倆見狀感動不已，深信是媽祖前來送行，當場紅了眼眶。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖每年農曆初春徒步進香，代代相傳近200年，今年4月11日深夜起駕後，徒步往雲林縣北港朝天宮進香，全程來回近400公里，共計8天7夜。不過，今年報名人數創新高，達7萬8000餘人，若算上未報名的信眾，總計超過10萬人共襄盛舉。

▼白沙屯媽祖進出清水車站，為台鐵賜福。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權畫面）

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