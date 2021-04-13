前金門警局長拍馬屁得入監！討好縣長安排參訪　這招詐款出國3次

▲前金門縣警局長陳瑞通浮報差旅費遭最高法院判刑定讞。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前金門縣警察局長陳瑞通從2004年起，為了討好當時縣長李炷烽等高層，找國外朋友協助安排官方邀請參訪，再夾帶眾人親友一起出國玩，陳為了填補支出開銷，明明大家坐經濟艙，卻找旅行社協助製作假的商務艙機票，藉此浮報旅費，前後3次共詐領32萬多元，被福建高院金門分院依《貪污治罪條例》判刑4年半，經最高法院駁回上訴確定。

判決指出，陳瑞通在2004年間，透過旅居奧地利開餐廳的中央警官學校學長安排，由奧國官方邀請陳瑞通和縣長李炷烽、縣議長莊良時前往參訪，陳為了湊滿旅行社15人出團的標準，另外又邀請多名親友一起加入，並指示縣警局人員以借支等名義，支應旅費，但是因為出遊人數太多，陳瑞通要求在旅行社工作的友人柯奎聿(已獲判緩刑)，偽造假的商務艙機票，藉此浮報旅費支應差價。

2005年間約旦跆拳道協會理事邀起陳瑞通出訪，陳為了討好李炷烽，把李也加進受邀名單，再次用偽造的商務艙機票浮報旅費；2006年間，美國警察首長年會，這次陳瑞通只帶著妻子出國，卻趁空檔搭機到華盛頓一日遊，產生的旅費價差，同樣用假的商務艙機票支應。

陳瑞通已在2009年2月，從內政部警政署外事組組長一職，以警監三階的職等退休，金門高分院2020年更二審判決中痛批陳瑞通「慷公家之慨」，犯罪動機、目的及手段均屬可議，其身為警察機關首長，卻多次「假公濟私」，對警政體系暨所有公務員嚴重造成錯誤示範，依《貪污治罪條例》中利用職務詐取財物等罪判應執行刑4年半，褫奪公權2年，並追繳犯罪所得，陳上訴最高法院駁回確定。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

政大女宿驚爆偷拍！博士生「不間斷錄影」 5女更衣成楚門主角

急診女病患躺床上被搖醒 色醫前後擺動狡辯：我癲癇發作

女兒玩《第五人格》遭騙裸照 超強老爸變身登入遊戲揪出變態

美式餐廳員工備料釀氣爆2傷 正妹老闆娘霸氣不追究「我養你們」