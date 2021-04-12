女兒玩《第五人格》遭騙裸照　超強老爸變身登入遊戲揪出變態

▲少女父親創設帳號登入手遊伺服器，揪出誘拐女兒自拍裸照的網蟲。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市1名超強老爸無意間發現還在念國小的女兒，竟然自拍裸露影照給手遊玩家，老爸為了找出欺騙女兒的壞蛋，也創了個帳號登入遊戲，偽裝成18歲少女，邱姓玩家果然上鉤，準備重施故技時，為了取信超強老爸，自傳身分證照片，超強老爸隨即報警逮人，台北地檢署12日依《兒少性剝削條例》起訴邱男。

據了解，本件被害少女是在2020年玩手遊《第五人格》時，認識了邱姓玩家，少女為了取得遊戲虛擬寶物，在邱男的要求下，自己在家中拍攝裸露胸部及下體的影照，用LINE傳給對方做為交換，少女的父母很快就發現女兒被騙，焦急地想要提告，但也很清楚網路世界身分真假不明，難以追溯。

▲少女為了交換虛擬寶物，被玩家誘騙自拍裸照。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

此時，40多歲的少女父親心生一計，另外創設新的遊戲帳號，登入女兒所在的伺服器，假扮成18歲少女主動找邱男的遊戲帳號攀談，果不其然，邱男沒多久就遊說18歲少女自拍裸照交換虛寶，少女父親不露聲色地表現出不安與期待，要求邱男先表明真實身分，證明自己不是壞人，「她」才敢傳自拍照。

邱男不疑有他地翻拍身分證照片，少女父親一收到照片檔，確認邱男身分後，馬上登出遊戲並封鎖LINE，檢警根據少女父親提供的身分證，很快就找到邱男，邱男坦承相關犯行，12日被檢察官依《兒少性剝削條例》誘使兒童製造猥褻照片罪起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

政大女宿驚爆偷拍！博士生「不間斷錄影」 5女更衣成楚門主角

急診女病患躺床上被搖醒 色醫前後擺動狡辯：我癲癇發作

路邊臨停「壓到異物」 一看嚇傻：有人躺這！挨告過失致死大逆轉