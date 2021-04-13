北市建管處官員涉收賄「1天速發使用執照」　檢調19路搜索約談8人

▲台北地檢署檢察官指揮調查局搜索台北市建管處，偵辦官員涉嫌貪污收賄案。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市建管處幫工程司謝國立等人，涉嫌在2015年間，為了幫營造業者躲過工程逾期要賠償違約金的損失，在沒有實際審查竣工圖、未重赴建案現場複查下，1天內火速簽准核使用執照，2名約聘公務員還各收了5萬元賄賂，放水讓業者通過違建審查，檢調13日搜索建管處等19個地點，預計約談8名涉嫌貪污的公務員與業者到案。

涉案的建案是位於台北市北投區的「陽明書院明德會館」，當年建案的土建工程部分，是由現已死亡的黃興泉以靠行方式，向長泰金公司承攬，當初承攬契約明定，黃興泉必須在2015年11月30日前，取得建案使用執照，否則每延宕1天，要罰10萬多元的違約金。

當年11月底，黃興泉眼見即將逾期，就透過跑照業者行賄當時的建管處施工科幫工程司謝國立、工程員王德全，謝、王2人隨即在未實際審查竣工圖資料、未重赴建案現場複查下，1天內火速簽准核發使用執照。

後來因為市長柯文哲要求全面檢視台北市內建築二次施工是否違建，黃興泉再次透過跑照業者，行賄建管處查報隊約聘工程員及使用科約聘工程員各5萬元，2人涉嫌沒實地勘查、無視現場疑有陽台外推等違規情形，就放行通過複查。

台北地檢署檢察官黃偉13日指揮調查局北機站，兵分19路，搜索包括台北市建管處辦公室等地點，並依《貪污治罪條例》嫌疑人身分，約談涉案的公務員與業者共8人以釐清案情。

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