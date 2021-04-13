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社會 社會焦點 保障人權

快訊／公益侵占1.4億元判刑定讞　孫道存喊病痛無效「2度發監」

記者劉昌松／台北報導

前太平洋電線電纜公司董事長孫道存，去年才太電遭掏空200億元案，服刑出獄，接著又因侵占2個基金會資金1.4億元，被依公意侵占判刑確定，法院裁定前後2案共應執行4年3月，扣除先前已服刑的3年，孫還需入監1年3月台北地檢署通知孫今天上午到案發監。

▲孫道存入監報到。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫道存去年因太電案獲得緩刑出獄，因公益侵占案又要再度入監。（圖／記者林敬旻攝）

孫道存因太電案被判刑3年入獄後，因表現良好，在2020年1月獲得假釋出獄，隨即又被檢方聲請羈押，原因是孫被檢察官發現，把「太平洋網球發展基金會」、「孫法民文教基金會」的資金挪為私用，其中大部分還被用來繳交欠稅，高院依公益侵占罪，再判孫徒刑1年6月，孫撤回上訴後定讞。

孫道存向法院聲請將2案合併定應執行刑，台北地院裁定應執行4年3月，孫道存覺得太重，向高院提出抗告主張，自己已經71歲，罹患疾病，生命十分有限，希望能改定只要合併執行3年2月。

不過高院認為，孫的病情在監所中，仍可由監所人員依照醫囑妥善照料，若真的依照孫的要求再縮短刑期，等於只要為公意侵占1.4億元案再坐2年牢，無法貫徹量刑公平正義之理念，因此駁回孫的抗告，雖然孫已向最高法院提出再抗告，但北檢接獲高院裁定後，通知孫應在12日向執行科報到發監。

▼孫道存入監報到穿皮鞋。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫道存入監報到穿皮鞋。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫道存入監報到。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫道存入監報到。（圖／記者林敬旻攝）

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