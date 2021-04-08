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柯文哲稱低薪製造貪污　邱昱凱月薪變14萬元⋯承諾「我不會貪污」

▲▼台北市議會,柯文哲施政報告及質詢,悠遊卡公司總經理邱昱凱。（圖／記者李毓康攝）

▲悠遊卡公司總經理邱昱凱、台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

被外界稱為「網軍頭」的邱昱凱，升任為悠遊卡公司總經理，其薪資備受外界關注。台北市長柯文哲7日表示，低薪事多是貪污溫床，不過市府內部定調，邱昱凱薪資將「不超過200萬」，月薪約14.3萬左右，對比歷任悠遊卡公司總經理的月薪，僅只有三分之一。對此，邱昱凱8日在台北市議會保證，「我不會貪污。」

針對外界關注邱昱凱薪資問題，柯文哲在去年底拍板「市府主管並捐助成立基金會行政法人及六大公司董事長執行長總經理副執行長薪資及獎金發放原則」，悠遊卡投控及悠遊卡公司董事長、總經理的薪資，不得高於北捷同級薪資。根據該規定，邱昱凱的薪資比照北捷總經理，同樣是16.4萬元。

但外界盛傳，柯市府有後門條款，邱昱凱可透過該條例的但書，以「專案核准」方式，擺脫該條例束縛，依舊領受高達25萬的月薪。

▲▼台北市議會,悠遊卡公司總經理邱昱凱。（圖／記者李毓康攝）

▲悠遊卡公司總經理邱昱凱。（圖／記者李毓康攝）

由於薪資問題爭議不斷，據了解，市府內部經討論後已達成共識，確定不會引用該特例條款，仍將依循柯在去年底拍板，「悠遊卡投控及悠遊卡公司董事長、總經理的薪資，不得高於北捷同級薪資」相關規定。

邱昱凱目前仍維持原職等薪水，其升任為北捷總經理後的薪資，預計在6月時由悠遊卡公司董事會核定，屆時再補。據了解，市府已定調，屆時提報董事會的數字會用全年薪資不超過200萬為上限，除以14個月下來，月薪約14.3萬元左右。

柯文哲8日赴台北市議會進行施政報告與質詢。台北市議員洪健益提及歷任悠遊卡公司總經理薪資，陳亭如28萬元、李志仁24萬元、鄭有欽24萬元、林志盈26萬元，但為什麼邱昱凱只有14萬元左右？是邱昱凱能力不夠嗎？

柯文哲先表示，去年就有針對六大公司的薪資、獎金發放原則做處理，但還是尊重公司治理。被問到改成14.3萬元是否為柯文哲決定的？柯文哲表示，坦白講自己不知道，自己開玩笑說，如果沒有到350萬元，那別人要來補貼嗎？

▲▼台北市議會,柯文哲施政報告及質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

洪健益質疑，難道是邱昱凱能力比前面的總經理還差嗎？為什麼薪資只有歷任的三分之一，甚至五分之二？柯文哲回應「他的薪水我不知道」後，一旁的台北市副市長黃珊珊站上質詢台，表態要做回應，但洪健益強調，自己是在問柯文哲，與是哪個副市長負責無關。

洪健益再度詢問，邱昱凱在身邊時能力夠不夠？柯文哲簡單回應「夠啦！」洪健益質疑，那為什麼比之前的總經理薪水還差？難道是能力比較差？還是認為對方年輕好欺負呢？柯文哲強調，自己沒有針對邱昱凱，只是去年就調整六大公司董事長、執行長、總經理、副執行長薪資及獎金發放原則，與能力無關。

隨後，洪健益提及，柯文哲7日受訪時直指，低薪是製造貪污的溫床，所以是要邱昱凱去貪污嗎？站在一旁的邱昱凱則承諾，「我不會貪污啦！」至於會不會委屈，若規定是如此，那就遵守，「但我絕對不會貪污。」

最後，洪健益表示，他很期待年僅32歲的邱昱凱的表現，「我在32歲時也沒你這種成就，希望你創造年輕人目標。」

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