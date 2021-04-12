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社會 社會焦點 保障人權

美式餐廳員工備料釀氣爆2傷　正妹老闆娘霸氣不追究「我養你們」

▲▼市民大道氣爆，餐廳老闆娘受訪。（圖／記者黃彥傑攝）

▲美式餐廳老闆娘在氣爆當天受訪說明意外經過，事後表明不追究員工造成的損失。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市松山區1間美式餐廳，去年發生氣爆意外，江姓員工在使用烤箱時，不慎讓放在一旁的瓦斯鋼瓶受熱爆炸，所幸當時尚未營業，沒有客人，僅2名員工受傷送醫，正妹老闆娘事後表示非常愛自己的員工，「我會繼續努力養你們的」，而且和受傷同事先後表明，不想追究江男責任，台北地檢署12日依職權處分不起訴。

位於市民大道上的這間美式餐廳，2020年9月23日下午傳出巨響，店內玻璃被炸碎，連同桌椅盆栽被震到人行道上，警消獲報到場，現場沒有起火，2名正在準備開店的員工身上多處燒燙傷被送醫急救。

▲市民大道氣爆意外（圖／記者黃彥傑攝）

▲氣爆把餐廳玻璃、桌椅都震飛到店外人行道上。（資料照／記者黃彥傑攝）

餐廳正妹老闆娘Veeda事後接受訪問，當晚上IG發文感謝大家的關心，也對造成鄰居困擾表達歉意，Veeda還說出對受傷員工的不捨，「未來我們也會繼續加強員工教育訓練以及消防安全衛生宣導，希望能夠防止類似的情況再次發生」，文末霸氣宣告，「非常愛我的員工，我會繼續努力養你們的！」

警消調查發現，氣爆原因是江姓員工用打火機點燃要烤肋排的烤爐後，沒注意到考爐旁邊就放著瓦斯鋼瓶，鋼瓶內易燃氣體耐不住高溫爆炸，幸好當時店內尚未營業，氣爆也沒引發火勢，不過依公共危險罪，將自己也受傷的江男移送法辦。

▲▼東區餐廳氣爆！老闆娘戴口罩也超美　網起底真面目：混血兒？（圖／翻攝veedachang_ IG）

▲老闆娘在IG貼文心疼員工受傷，「會繼續努力養你們」。（圖／翻攝veedachang_ IG）

檢察官認為，江男已明顯觸犯過失失火罪，但考量其他受傷的餐廳員工不想告江男過失傷害，老闆娘Veeda也在警詢時表明不會追究責任，氣爆所導致的店家損失也不大，因此決定依職權處分不起訴江男。

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