2萬元貨款不見了！高雄男急報案　警調監視器怒了：做賊喊抓賊

記者許宥孺／高雄報導

竟有這款笨賊！高雄市大寮區一名陳姓男子日前向警方報案，供稱自己收了2萬多元的貨款後，跑到一家超商上廁所，結果回到公司就發現貨款不翼而飛，警方調閱監視器後，發覺陳姓男子根本就沒有到超商上廁所，經過幾次問訊，陳姓男子才坦承一時鬼迷心竅侵占業務公款，全案訊後依法送辦。

▲陳姓男子向員警表示，他將貨車停在超商前上廁所，後發現2萬元貨款不翼而飛。（圖／記者許宥孺翻攝）

林園分局大寮分駐所日前接獲一名30歲陳姓男子報案，他向員警表示，自己是一名貨車司機，替公司收完大約2萬元的貨款後，回公司路上突然肚子痛，所以將貨車臨停在一家超商旁，衝進去上廁所，結果回到公司卻驚覺貨款不見，趕緊到派出所報案，希望警方能協助尋回。

▲警方發現陳男說法疑點重重，懷疑是自導自演。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調閱路口監視器，發現與陳姓男子說詞疑點重重，因為監視器畫面中，完全沒有錄到陳姓男子到超商上廁所的畫面，員警驚覺事情並不單純，輾轉向陳男的公司聯繫，詢問陳男近期在公司的表現如何？是否真如他所說，有向廠商收取貨款？

陳男就職的公司表示，陳是最近才剛到職，表現也不慎理想，也沒想到貨款會遭竊。於是員警再次複訊陳男，幾番訊問下，員警表示手上握有關鍵監視器畫面，陳男才坦承貨款沒有遺失，純粹是最近有經濟壓力，所以收了廠商2萬多元貨款後，一時鬼迷心竅起了貪念。

警方表示，陳姓男子侵占了業務上所持有的公款，以及使公務人員登載不實，誣告犯罪的事實，已經瞞過公司，沒想到卻因為報警處理，讓整個事件曝光，全案詢問後依法偵辦。

【更多新聞】

小三女找導師慘被滾水燙！冷靜面對13%傷勢 美女醫曝可能後遺症

快訊／高雄小二女校園嚴重燙傷！熱水淋雙腿 13%起水泡急送醫

快訊／舊宅改建誤觸鏟土器開關！高雄工人慘被壓爆右大腿搶救中

陳時中南下高雄當萬人迷！舉杯狂飲超chill…曝他下一步

獨／高雄男罹「孤兒病」！狂咳好自卑 肺部驚見「蜂巢全卡痰」