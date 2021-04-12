急診女病患躺床上被搖醒　色醫前後擺動狡辯：我癲癇發作

▲謝姓急診主治醫師涉嫌對高燒病患摸胸猥褻遭起訴。（示意圖／取自Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市某公立醫院急診室的謝姓主治醫師，涉嫌在位1名高燒女病患看診後，跑到病床邊，撫摸女病患胸部，還從腰部把女病患輕輕抬起後搖晃，同時前後擺動自己下體，原本閉目養神的被害人被晃醒大喊制止，謝醫堅稱自己只是癲癇發作，但醫院和檢察官看了監視畫面都不採信，台北地檢署依趁機猥褻、性騷擾等罪起訴謝醫。

起訴指出，年約40歲的被害人是在2020年8月9日晚上，因為高燒不退而到位於文山區的公立醫院掛急診，由謝姓主治醫師看診，因全身無力、神智不清，躺在急診室病床上休息，謝醫藉口要檢查，站在被害人病床邊，直接把手伸進被害人上衣內，撫摸被害人胸部。

更離譜的是，謝醫還把手放到被害人右後腰，輕輕抬起來搖晃，導致被害人胸部不斷晃動，在此同時，謝醫站在床邊也前後擺動著自己的下半身，動作十分猥褻，直到被害人被晃到不舒服張開眼睛，大聲呼救，其他醫護人員趕到，謝醫才停手。

謝醫辯稱是在問診檢查時，自己癲癇發作才會不自覺身體搖晃，但是醫院覺得不可能，認定謝醫性騷擾事件成立，檢察官也根據監視器畫面、現場證人證詞等證據，起訴謝醫涉嫌趁機猥褻等罪。

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