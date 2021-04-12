▲新北五股賀聖宮建廟五周年，公益認購600箱鳳梨挺農友。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

12日為五股賀聖宮建廟5周年宮慶的盛大開幕，提前歡慶農曆3月3日玄天上帝聖誕，主動響應新北市政府發起的農產品團購，採購 600箱，總價值24萬元鳳梨，並捐贈其中的300箱鳳梨給新北市有需要的弱勢群眾。現場新北市長侯友宜在為市民祈求安居樂業之餘，一同見證宗教團體響應公益與協助產地農友打開銷路。

侯友宜表示，新北市的403萬人口具有全台最深厚的消費力，對於近期遇上銷售困境的鳳梨，我們一定跟農友站在一起，盡力協助農友打開通路，從3月至今，透過新北市果菜運銷公司及新北市農會的「滯銷蔬果緊急調節預防機制」，已達成銷售1597噸鳳梨的業績。

▲新北五股賀聖宮主王美雲、明華園孫翠鳳、白冰冰等貴賓與侯市長合影。

賀聖宮宮主王美雲表示，玄天上帝慈悲濟世，保庇市民合境平安，傳說是鎮邦護國的守護神，而在5周年宮慶及玄天上帝誕辰的好日子，特別響應鳳梨團購公益活動，採購24萬元的鳳梨，並捐贈其中的300箱給公益團體，將玄天上帝的庇佑化成實際行動，支持辛苦栽培鳳梨的農友，也分享玄天上帝生日的歡樂福氣給新北市的弱勢團體，讓品嚐鳳梨的人也能享受酸甜的幸福美味。

新北市果菜運銷公司劉來通董事長表示，鳳梨將於4-5月進入盛產期，果菜公司配合市府的「滯銷蔬果緊急調節預防機制」，將會持續監控鳳梨及其他蔬果的價格，未來若推出新的農產品銷售方案，也還請各位市民朋友踴躍支持，透過果菜公司購買新鮮實惠的蔬果，最新蔬果訂購資訊可至「新北果菜」臉書粉專查詢。

▲新北市長侯友宜致贈感謝狀。

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