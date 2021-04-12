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鄭文燦搶打「六都第一針」　侯友宜：只要願意帶頭打都是好事

記者楊蕓／新北報導

AZ疫苗接種12日起展開第二波施打，新北市長侯友宜早上8點30分於新北市立聯合醫院完成接種，對於桃園市長鄭文燦搶在8點接種成為「六都第一」，侯友宜表示，8點半施打是因為接下來行程滿檔，並考慮到8點半是大部分醫護同仁都已經上班的時間，不會增加大家的困擾，他也強調，只要首長願意帶頭施打都是一個好事情。

▲▼4/12起開放防疫人員及高風險第一線工作人員接種AZ COVIN-19疫苗，新北市長侯友宜率先施打並呼籲合乎資格者要踴躍接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜率先接種AZ疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

侯友宜指出，第一批施打率並不是很高，新北市醫護同仁整體施打率大概只有一成多，雖然中央首長帶頭施打，他也鼓勵施打，但顯然效果不是很理想，這次輪到第二批，第二批新北市防疫人員有3918人，還是拜託第二批防疫人員勇於施打。

侯友宜接種的時間原本是「六都第一針」，遭民進黨市議員批評是政治動作，而最後搶下頭香的是8點施打的桃園市長鄭文燦，對此，侯友宜表示，誰打第一針、第二針意義不重要，最重要的是願意站出來帶頭施打，且每個人行程安排不一樣，他選在8點半施打是因為9點半、10點半都有行程，下午也行程滿檔，並考慮到8點半是大部分醫護同仁都已經上班的時間，不會增加大家的困擾。

侯友宜受訪後，先進入診間內接受醫師評估，隨後公開接種疫苗，施打完畢後，媒體詢問「會痛嗎？」侯友宜笑說「沒有感覺！醫護人員打的很好」，並依規定留院休息30分鐘後才離去。

對於首長帶頭施打是否能讓醫護人員及民眾對疫苗更有信心，侯友宜說，也許外面的看法不一定一致，但今天他身為防疫人員也是地方省長，一定要以身作則，身為表率每個指揮官都要這樣做，「我鼓勵大家所有人團結一致，防疫視同作戰，在戰場上團結一心一起施打。」

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