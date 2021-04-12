▲五股賀聖宮玄天上帝聖誕建廟五周年，認購鳳梨600箱助弱勢。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市五股賀聖宮為恭祝玄天上帝聖誕暨建廟五周年，認購600箱鳳梨做愛心方式為神明祝壽，並邀請明華園歌仔戲團演出酬神，市長侯友宜12日也前往參拜祈福，並頒贈感謝牌表達謝忱。

侯友宜表示，賀聖宮建廟以來，秉持玄天上帝慈悲濟世精神，積極推動公益慈善，提供清寒獎助學金、急難救助金及發放白米照顧在地弱勢民眾外，並成立銀髮俱樂部，提供年長者更多生活上協助，也感謝廟方以實際行動支持農民，嘉惠地方。

五股賀聖宮宮主王美雲說，為恭祝玄天上帝聖誕暨建廟5周年，特別認購600箱鳳梨，力挺農友，提供庇護工場、五股區共餐據點、及信眾等，讓大家感受上帝公廣濟群生的大愛關懷。

▲新北市長侯友宜12日也前往參拜祈福，並頒贈感謝牌表達謝忱。

12日起接連三天，廟方除舉辦消災祈安法會、過平安橋等活動，並特邀知名歌仔戲劇團明華園，由孫翠鳳領銜主演《逐鹿天下》，講述劉邦與項羽爭奪天下的精彩歷史故事，生動演技與燈光聲效，吸引許多民眾前來觀賞。

民政局長柯慶忠指出，新北市主副祀玄天上帝宮廟近120間，五股賀聖宮建築莊嚴雄偉，融合經典工藝，廟方自建廟以來，不定期舉辦祭解儀式及祈福活動，也辦理多項愛心與公益回饋，連續四年榮獲本市績優宗教團體表揚，感謝廟方秉持上帝爺濟世扶眾精神，將愛心散播到社會每個角落。

民政局表示，近期國內疫情雖趨於平穩，為兼顧防疫，呼籲民眾神明聖誕期間，至宮廟祈福參拜，仍請全程佩戴口罩做好防疫措施，以確保自身及他人安全。

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