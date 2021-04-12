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善耕365／療癒台鐵出軌事件而唱　為獨居長輩募得千份餐食！

▲國小孩子舞台上可愛的模樣

圖、文／善耕365

偏鄉童為故鄉送上祝福，為獨居長輩募得千份餐食！

「來聽我唱 善耕365公益音樂節」於上周六(4月10日)於中油大樓國光演藝廳展開，7所來自台灣各地偏鄉學校的孩子們，在熱血老師協助下，進行為期一年的合唱訓練後，孩子們從對合唱、外文的不熟悉，到能自信上台，在台鐵太魯閣出軌事件後用純粹歌聲療癒大家、也協助「銀色大門老人送餐平台」服務的偏鄉獨居老人募得1865份餐食〈至發稿前又增加至2577份〉，精彩演出感動許多台下參與的民眾，也謝謝所有收看線上直播，線上一起為孩子的加油打氣的網友們！

▲協助「銀色大門老人送餐平台」服務的偏鄉獨居老人募得1865份餐食。

音樂節要舉辦的前一週，一台開往花東的台鐵太魯閣號意外，震驚這次許多同樣來自花東偏鄉的演出孩子們「這是我們回家，可能都會選擇的一條路」。孩子們為這次受難者不捨的同時，主動提出希望能在上台時做些什麼。

這次音樂節，超過500位民眾齊聚，親自出席支持孩子們演出，也在全場為台鐵太魯閣出軌事件獻上大合唱「Believe」以及「快樂天堂」時，一起祈福、合唱，在孩子們療癒的歌聲下，願逝者安息、傷者早日康復，雖然唱到最後，許多孩子們的歌聲因不捨而哽咽，但仍努力唱完，全場感人熱淚盈眶。

▲國小孩子舞台上可愛的模樣

有別於往年呼籲大家重視偏鄉教育這個單一主題，今年善耕365公益媒合平台特別與來自嘉義的「銀色大門老人送餐平台」合作，讓孩子們唱出自己未來同時，也能盡自己一點力量，幫助一般社福、公部門尚無法觸及的邊緣獨居長輩三餐溫飽努力，也幫助加入送餐的弱勢婦女及二度就業的弱勢長者有份穩定收入；互相幫助，公益加乘，現場及直播民眾深受孩子們發心感動，紛紛參與支持，從開場停滯的102餐到結尾前結算時已幫獨居長者募到1800多份餐。

銀色大門創辦人孫士姍表示：「謝謝你們讓我們有機會一起參與今晚這麼有意義的音樂晚會的活動，謝謝你們讓長輩溫飽、謝謝你們讓孩子有唱歌的機會，我們今天收到的所有款項，都會確實轉化成愛、關懷、溫暖，以及健康的便當，送到我們服務的所有獨居長輩手中，謝謝你們！」

▲ 總指揮Howard準備大合唱

8年來參與音樂節計畫的總指揮Howard表示：「善耕365基金會8年來，深耕偏鄉、資源不足的學校，計畫最初起點正是從台東出發，今年的演出團體中，有4所來自花東地區的學校，在事故發生後的一週，我們想藉由今天音樂節和現場所有的觀眾，陪伴安慰這次受到影響的所有人員」也謝謝多年來與善耕365公益媒合平台前進偏鄉的熱血老師們，有老師即使單趟4小時車程，仍多年來堅持，為翻轉孩子們的生命而努力！

▲ 結尾小朋友開心大合照。

這次音樂節雖然已圓滿結束，對孩子們卻是另一個開始，熱血老師也將繼續前往偏鄉學校繼續幫助孩子們，藉由音樂翻轉生命，善耕365音樂節，我們明年見！

原文取自【善耕365公益媒合平台】《一場沒有政治的音樂會，為療癒台鐵出軌事件而唱！為療癒台鐵出軌事件而唱！為獨居長輩募得千份餐食！》

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