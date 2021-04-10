傳承3代百年老店！花蓮豐興餅舖捐千條爆漿檸檬吐司做公益

▲豐興餅舖旗下品牌胖叔叔烘焙屋再捐105條檸檬吐司，給花蓮市公所農觀課花草班及清潔隊人員。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

三代傳承百年的豐興餅舖，旗下品牌胖叔叔烘焙屋9日捐出105條檸檬吐司給花蓮市公所農觀課花草班及清潔隊人員。該公司連日來已捐出上千條的檸檬吐司給花蓮縣境的社福機構、長照機構及社區弱勢家庭，魏嘉賢市長肯定豐興餅舖及胖叔叔烘焙屋的善舉，讓社會愈來愈有溫度。

市公所農觀課長洪國山9日代表市公所前往豐興餅舖頒感謝狀給該公司總經理劉俐伶，感謝捐贈胖叔叔烘焙屋超名氣爆漿秒殺的檸檬吐司，洪國山說，105條檸檬吐司將轉送給農觀課草花班以及清潔隊的同仁來分享。

▲花蓮市公所頒贈感謝狀。

劉俐伶表示，豐興餅舖創業百年，歷經三代傳承，近年來打造旗下品牌胖叔叔烘焙屋，每天堅持將新鮮產品送到客人手中，藉此也送出對家鄉的關懷與思念。

豐興與胖叔叔秉持著取之於社會、回饋於社會的理念，每年不定期捐贈物資給社福機構或弱勢團體．劉俐伶說，此次捐出的檸檬吐司逾千條，除了捐給花蓮市公所之外，還包括長照機構、社區弱勢家庭，之前也曾捐給家扶中心、兒家協會及門諾基金會等多個機構與社團，希望能將溫暖帶給社會大眾。

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