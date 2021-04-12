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台灣跟蹤騷擾防治落後30年！　葉毓蘭：要死多少人行政院才醒得過來

▲▼國民黨團召開「跟騷立法擺爛 膽顫心驚回家難！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「跟騷立法擺爛 膽顫心驚回家難！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

屏東縣日前發生一起「假車禍真擄人」命案，曾姓女子遭愛慕者黃男製造假車禍擄走後殺害，震驚社會，而延宕多年的「跟蹤騷擾防制法」仍在內政委員會審議，行政院遲未提出版本，國民黨立委葉毓蘭沈痛說「我不知道還要死多少人，行政院才會醒得過來」，呼籲盡快完成立法，內政委員召委林思銘也宣示在本會期結束前，務必將《跟蹤騷擾防制法》完成立法。

國民黨團12日召開記者會，書記長鄭麗文表示，台灣每年將近2萬起有報案的跟蹤騷擾案件，立法卻非常遲緩，從最早警政署的抗拒，到現在行政院傳出司法院有意見，美國加州已經在90年代就通過《反跟騷法》，日本、新加坡也都先後通過相關立法，如果「跟騷法」能夠早先通過，或許可以避免這次悲劇發生。

內政委員會召委林思銘表示，3月18日他就排審《跟蹤騷擾防制法》，目前朝野共有15個版本，獨缺行政院版，最後決議要求內政部及相關部會必須在一個月內，對朝野各版本提出書面說明，並要求行政院提出版本交付內政委員會審查，至今已將近一個月，仍未看到政院版本。

林思銘表示，本周四將續審《跟蹤騷擾防制法》條文，讓立法盡速完成，呼籲行政院、內政部不要再推諉，盡速立法，讓警察執法有所依據。國民黨團也宣示在本會期，一定要把《跟蹤騷擾防制法》法案完成立法。

「我不知道還要死多少人，行政院才會醒得過來！」立委葉毓蘭表示，曾小姐遇害前報案二次，警方都以性騷擾處理，出事後官方說基層敏感度不夠，然而，問題的關鍵不是基層敏感度，根本是法令不夠明確。葉毓蘭說，跟騷法立法已落後30年，這如同普悠瑪號事故發生提出這麼多改革計畫，但行政院一定要等到太魯閣號出事才願意來面對這些問題，「究竟還要讓多少跟騷狼爪得逞，政府才會醒過來？」

針對跟騷法修法進度，內政部長徐國勇12日受訪時表示，跟騷法草案現在已經在立法院審議中，政院版本也在行政院審核中，會向政委轉達，希望審核可以加快，盡速送來立法院進行審查。

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