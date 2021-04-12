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社會 社會焦點 保障人權

變態男吃泡麵嫌手銬太緊「入所準時用餐」　甜姐兒親友怒罵人渣

記者黃翊婷／綜合報導

屏東縣黃姓男子涉嫌製造假車禍，擄殺通訊行曾姓女店員，10日已遭收押禁見，但他在進入看守所時聲稱患有幽閉恐懼症，卻能夠準時吃三餐，堪稱吃好睡好，情緒沒有明顯起伏。曾女的親友得知黃男在看守所的狀況，一度氣得大罵「人渣」。

▲黃男被依殺人罪嫌收押禁見 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

▲黃男被依殺人、妨害自由等罪嫌收押禁見。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

黃男8日晚間10時許開車追撞曾女，製造假車禍並將人擄走，還把手機關機，躲避警方追查，直到事發8小時後才自行前往屏東市民和派出所。雖然他聲稱是來投案的，但供詞反覆、對犯案動機交代不清，也不肯說出曾女的下落，等到警方好不容易找到人時，受傷的曾女已經明顯死亡。

檢方認為黃男惡行重大，且有串證、逃亡之虞，10日聲請羈押禁見獲准。黃男當日中午就被送進看守所，編號0708，但他向所方聲稱患有幽閉恐懼症，不敢一個人睡，因此被安排與另外3人同住，不過，他並未與其他人互動，情緒也沒有明顯起伏。

根據《聯合新聞網》報導，黃男不論是在拘留所還是看守所，一到吃飯時間就會要求用餐，相當準時，傳聞就連9日晚間就醫時，還在急診室吃泡麵，甚至覺得手銬太緊導致用餐不便；曾女家屬忍痛辦理後事，聽聞黃男吃好睡好，一度氣到大罵「人渣」。

▲▼屏東變態男看守所內吃好睡好。（圖／地方中心翻攝）

▲黃男入所首日與前一晚的餐點內容。（圖／地方中心翻攝）

曾在國中時教過黃男的某退休老師透露，黃男當年就讀學校資優班，但品行不佳，不守秩序，也不尊重老師，但因為是同事的兒子，他也不好意思多管，因此對黃男國中畢業以後就學、就業的狀況，也不太清楚。

老師聲稱，後來聽聞黃男脾氣不好，也有毆打過父親的紀錄（按：警方說，其父已往生多年，當年也未曾接獲其父報案申請家暴令的紀錄），其母親及家人也無法忍受，紛紛搬離，剩他一人住在老家，沒有固定工作，如今聽聞他涉嫌殺人，著實嚇了好大一跳。

▼黃男投案畫面。（圖／民眾提供）

▲投案 。（圖／民眾提供）

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