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科普教育向下扎根！⼒暘「早安！太陽」閱讀列車巡迴屏東站

▲⼒暘「早安！太陽」閱讀列車巡迴屏東站，不但帶來精彩的說故事活動，還要把業界首創第一本再生能源童書繪本送進偏鄉國小。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者胡至欣／屏東報導

生動活潑的對話搭配俏皮動作，好玩劇團將童書繪本內容搬上舞台，透過寓教於樂的方式，讓孩子們在歡笑聲中認識綠能及環保觀念。綠能業者⼒暘能源的「早安！太陽」閱讀列車巡迴至屏東站，不但帶來精彩的說故事活動，還要把耗時3個月製作的再生能源童書繪本送進偏鄉國小。

▲▼科普教育向下扎根！⼒暘「早安！太陽」閱讀列車巡迴屏東站 。（圖／記者陳家豪攝）
▲好玩劇團將「早安！太陽」繪本內容搬上舞台與學童互動。（圖／記者陳家豪攝；以下同）

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「董事長黃志文這次捐贈了2,438本給屏東的22所小學，包括四個鄉鎮東港、林邊、佳冬、枋寮，1到3年級的孩子，給他們做為今年的兒童節禮物。」⼒暘能源董事⾧特助楊玲宜指出，這是業界首創第一本再生能源史的童書繪本，透過幽默童趣的插畫風格、淺顯易懂的對話口白並附上注音符號，帶領孩子認識日常生活使用的電是怎麼產生的，以及能源發展的演化史，進而學會如何愛護地球。

▲▼科普教育向下扎根！⼒暘「早安！太陽」閱讀列車巡迴屏東站 。（圖／記者陳家豪攝）
▲⼒暘能源董事長黃志文(右2)捐贈2,438本書給屏東22所偏鄉小學。

長年深耕屏南四鄉鎮的力暘能源，善盡企業社會責任，不僅協助農民將不利耕作地轉做太陽能發電，更關心偏鄉學童教育，除了連續3年提供國小獎助學金申請，也會視各校需求給予物資或經費上的協助。

▲▼科普教育向下扎根！⼒暘「早安！太陽」閱讀列車巡迴屏東站 。（圖／記者陳家豪攝）
▲「早安！太陽-認識能源發展史」是業界首創第一本再生能源的童書繪本。

「其實孩子很需要大人給他一些資源，讓他可以更熟悉瞭解，到底他周圍現在的發展是什麼，藉由這個繪本其實就是一個很棒的學習教材，可以讓孩子去瞭解太陽能的重要性，然後也會比較知道能源的演進，今天再透過舞台劇現場演出，我覺得他們的印象會更深刻。」受贈學校代表之一，佳冬國小校長蘇曉憶也對力暘能源的回饋與支持表達感激之意。

▲▼科普教育向下扎根！⼒暘「早安！太陽」閱讀列車巡迴屏東站 。（圖／記者陳家豪攝）
▲⼒暘「早安！太陽」閱讀列車巡迴屏南後，將再前往花蓮。

力暘「早安！太陽」閱讀列車，從台南七股正式起跑，巡迴屏南四鄉鎮後，將再前往花蓮，首批共計會捐出2,927本書，給38所小學，讓家長師生一起共讀，啟發孩子們對環境友善的重視，落實科普教育向下扎根。

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社會企業力暘能源綠能早安！太陽閱讀列車屏東再生能源史科普教育童書.繪本

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