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AZ疫苗開放二三類接種　林右昌帶頭施打：比打預防針還沒感覺

▲今起開放AZ疫苗二三類接種 林右昌帶頭施打：比打預防針還沒感覺。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲今起開放AZ疫苗二三類接種，林右昌帶頭施打：比打預防針還沒感覺。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中央流行疫情指揮中心宣布自12日起，開放第二、三類實施對象接種COVID-19疫苗，基隆市長林右昌上午8點多便率領多位局處首長及區長，前往衛生福利部基隆醫院接受施打，並表示一點都沒有不適感「比小時候打預防針還沒感覺」，相信只要遵照醫生的指示，就可以很安全地讓疫苗產生防護作用。

林右昌到部立醫院依照流程施打疫苗之後，受訪表示「比小時候打預防針還沒感覺」，也沒有肌肉痠痛等不適感；他並表示現在國內已取得疫苗，要因應未來國境解封、國際疫情下降以及國際間恢復正常來往，施打疫苗是必要的動作。

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▲今起開放AZ疫苗二三類接種 林右昌帶頭施打：比打預防針還沒感覺。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌一早便率領多位局處首長及區長，前往衛生福利部基隆醫院接受施打。

林右昌說，他以行政首長的身份帶頭施打，一早就率領符合第二、三類實施對象的局處首長及區長們，一起來共同施打，也希望能解除部分民眾對於疫苗的疑慮，相信只要遵照醫生的指示，就可以很安全地讓疫苗產生防護作用。

基隆市衛生局指出，國內已陸續取得31.62萬劑AZ疫苗，為維持防疫量能，中央流行疫情指揮中心宣布，自4月12日起，開放第二、三類實施對象接種COVID-19疫苗，包含中央及地方政府防疫人員、高接觸風險工作者等。

▲今起開放AZ疫苗二三類接種 林右昌帶頭施打：比打預防針還沒感覺。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市警察局局長林炎田接種AZ疫苗。

衛生局表示，為增加疫苗接種可近性，提升接種效能，本市現階段有2家COVID-19疫苗接種醫院，分別為基隆長庚醫院及衛生福利部基隆醫院，採開設專診、預約方式提供接種服務。

衛生局說，符合接種資格對象，可直接至2家醫院網站之網路預約掛號系統掛號即可。由於疫苗為多劑型包裝，為減少疫苗耗損，須預約滿10人才能開瓶施打，請依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。若民眾有COVID-19疫苗接種相關問題，可直接撥打1922或基隆市衛生局24小時防疫專線：02-2427-6154洽詢。

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