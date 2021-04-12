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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／柯文哲接種AZ疫苗　邀「國家代表隊選手」赴聯醫和平院區

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前表示，AZ疫苗擴大接種，12日起展開第二波施打，施打對象包括中央及地方政府防疫人員、高接觸風險的工作者；身為地方政府防疫人員的台北市長柯文哲於12日上午9時30分接種疫苗，由《ETtoday新聞雲》全程直播。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日宣布，為加速提升群體免疫力，發揮疫苗最大使用效益，故自4月12日起，開放中央及地方政府防疫人員以及國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作的第一線人員等高接觸風險工作者接種疫苗。

▲▼柯文哲出席「北市四價流感疫苗開打記者會」 。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者袁茵攝）

新冠疫苗第二優先對象的中央及地方政府防疫人員，當中包含維持防疫體系運作的中央及地方政府重要官員、衛生單位第一線防疫人員、邊境管制相關一線人員、居家隔離檢疫關懷工作一線人員、實際執行救災、救護人員、第一線海巡、岸巡人員、實施空中救護勤務人員等。

台北市議會9日進行市長施政報告備質詢。國民黨議員王欣儀質詢時指出，AZ疫苗要開放給2、3類的人施打，其中包含政治人物，也希望政治人物可以帶頭打疫苗，「市長，你有說過願意施打，什麼時候打？第一波下周就開始打？」

對此，柯文哲回答，打疫苗還要排時間，不要造成人家困擾。北市府隨後也表示，柯文哲預計在4月12日上午9點30分前往聯合醫院和平院區施打疫苗。

根據台北市政府的規劃，除了柯文哲要接種之外，台北市副市長蔡炳坤、台北市秘書長陳志銘、台北市衛生局長黃世傑也會於同樣時間打疫苗，還會邀請1名防疫計程車人員，和2名防疫旅館人員參與；除了上述府級長官和防疫計程車、防疫旅館人員外，還有「神秘嘉賓」，也就是將代表台灣出國比賽的足球選手、總教練一同接種AZ疫苗。

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