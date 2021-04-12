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新北第2波防疫人員3918人　侯友宜：拜託站出來勇於施打AZ疫苗

記者黃巈禾／新北報導

AZ疫苗接種12日起展開第二波施打，施打對象包括中央及地方政府防疫人員、高接觸風險的工作者。新北市長侯友宜今天上午在新北市立聯合醫院接種，他表示，第二批新北防疫人員有3918人，他鼓勵大家勇於施打，把保護力提升，才可以保護別人。

根據流程規劃，8點15分由新北市立聯合醫院院長項正川說明疫苗施打流程，侯友宜致詞並與參與施打者合照後，接受媒體聯訪，接著侯友宜將進入診間內接受醫師評估，隨後公開接種疫苗。

侯友宜致詞時表示，疫苗還沒開始打之前就說過一句話，疫苗施打首長應率先施打，因為AZ疫苗在大家的努力之下，好不容易才能買得到，在疫苗保護力裡面，根據專家學者評估有7成，雖然過程當中有其他國家停打、復打，引起大家有不一樣的看法。

▲▼4/12起開放防疫人員及高風險第一線工作人員接種AZ COVIN-19疫苗，新北市長侯友宜率先施打並呼籲合乎資格者要踴躍接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲12日起開放防疫人員接種AZ疫苗，侯友宜率先施打並呼籲合乎資格者踴躍接種。（圖／記者湯興漢攝）

侯友宜指出，第一批施打率並不是很高，新北市醫護同仁整體施打率大概只有一成多，雖然中央首長帶頭施打，他也鼓勵施打，但顯然效果不是很理想，這次輪到第二批，第二批新北市防疫人員有3918人，還是拜託第二批防疫人員勇於施打。

侯友宜說明，今天因為行程的關係，只能在八點半施打，接下來九點半、十點半有行程，下午行程滿滿，八點半施打是按照自己行程規劃，地方首長在哪一個時間點施打，其實最具有意義是首長願意帶頭施打，鼓勵大家施打，在此呼籲第二批該打的防疫人員站出來施打，只有讓自己提高保護力，才能保護別人。

▲▼4/12起開放防疫人員及高風險第一線工作人員接種AZ COVIN-19疫苗，新北市長侯友宜率先施打並呼籲合乎資格者要踴躍接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲AZ疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

對於是否擔心施打後會有一些後遺症？侯友宜說，就算是流感疫苗，打在每個人身體上，每個人因為體質不同，難免有一些人會有不一樣的反應，這是正常的現象，AZ疫苗施打要用平常心面對，用平常心提高自己的保護力，大家都有這樣的心態，相信施打率就會提高，今天市長在早上施打，也鼓勵同仁施打，就是希望大家大家團結一致，把保護力提升，才可以保護別人。

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