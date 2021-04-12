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大陸製疫苗保護力低？　高福急喊：完全是誤解！

▲▼高福。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲高福。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者劉亭／綜合報導

大陸疾控中心主任高福10日在成都一場會議中提出，幾種疫苗交替接種，來提高新冠疫苗保護率，被外界認為是指大陸新冠疫苗保護率低。對此，他緊急受訪回應，「這完全是誤解」。

高福10日在「全國疫苗與健康大會」上介紹，大陸的疫情防控以及疫苗研發和使用策略。他說道，要考慮解決「現有疫苗保護率不高的路徑」，並且提出多種技術路線疫苗的交替接種。

高福指出，「我們關注到，接種過疫苗的人群也有發生感染，但目前為止沒有看到嚴重的感染，因此就目前數據顯示，防止新冠病毒感染導致的重症、死亡，疫苗仍然是首選。」他也提出，應該繼續關注mRNA疫苗。

對於被指「承認中國研發的新冠疫苗保護率低，中國正在考慮其他接種方案來解決有效率不高的問題」。高福接受環球網採訪表示被誤解，自己提出了一種未來的科學思考，通過優化接種程序和採用不同技術路線序貫接種來進一步提升疫苗效率問題。

他認為，全球的疫苗保護率測試數據都有高有低，如何提高疫苗的保護率是全球科學家考慮的問題，因此提出了在劑次、劑量和接種間隔上優化接種程序，如採用幾種疫苗交替的接種方式。

高福強調，這是人類第一次遇到新冠疫情，目前所有的疫苗都是基於過去對其他病毒疫苗推斷出來，未來應該要改進，基于冠狀病毒本身的特點和目前接種疫苗的情況進行相對應的調整。

高福指出，全世界科學家在幾個月之內研究出了新冠病毒疫苗，這是全球有史以來第一次，這裡存在很多科學問題，我們人類面臨這麼多的科學問題需要回答，「國家已經出台了《新冠病毒疫苗接種技術指南（第一版）》，這是目前的最優方案」。

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