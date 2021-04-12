飛離島就能搭到　華信航空首度以台虎樂天桃猿彩繪機飛澎湖

▲華信航空澎湖航線放大機型，今首度以台虎樂天桃猿彩繪機執飛台北-澎湖航線。（圖／華信航空提供）

記者賴文萱／台北報導

配合2021澎湖海上花火節即將到來，華信航空澎湖航線放大機型，並於今（12）日首度以台虎樂天桃猿彩繪機執飛台北-澎湖航線。這是台虎樂天桃猿彩繪機首度飛航華信國內航線，吸引許多航空迷、棒球迷搶搭，紛紛拍照分享。

首航班機AE2363上午08:20由松山機場起飛，09:05抵達澎湖；回程AE2364 10:10由澎湖起飛，10:55抵達台北。華信航空表示，自4月12日以後，搭乘華信航空國內離島航班，就有機會搭到這架彩繪機。

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為迎接今年花火節及暑假旺季的來臨，華信航空除原有70人座ATR機型外，並向台灣虎航租用180人座的A320加入飛航澎湖航線，增加班次並放大機型以滿足旅客由台灣往返澎湖的搭機需求。

▲旅客手持華信登機證與彩繪機合影上傳即可參加抽獎。（圖／華信航空提供）

自4月21日起，華信航空台北-澎湖每天增為17班、台中-澎湖每天增為10班、高雄-澎湖每天增為10班，華信航空北、中、高直飛澎湖航線每周將高達259班次來回。

即日起至4月30日止，搭機旅客只要手持華信航空登機證與台虎樂天桃猿彩繪機合影，在華信航空fb貼文上傳照片，輸入「搭華信巧遇台虎x樂天桃猿彩繪機」，即可參加抽獎，就有機會獲得可愛又實用的樂天桃猿吉祥物Rocky馬克杯（市價400元）。

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