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全台首架A320neo！台虎新機亮相　機身「台灣意象」塗裝曝光

▲▼虎航新機亮相。（圖／台虎提供）

▲虎航新機亮相。（圖／台虎提供）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航第一架A320neo客機今日亮相，同時也是全國首架，新機一如往常印有台灣塗裝，Taiwan的「T」為黃色台灣圖案。機身後方塗裝醒目的「AIRBUS A320neo」的官方象徵識別，是為了紀念第一架A320neo才有的獨一無二塗裝。

台灣虎航今日舉辦新機發表會，全國第一架A320neo的機身編號為 B-50021首度亮相，機身上除了保留台灣虎航最具代表融合Taiwan本島形體之logo字樣及虎紋尾翼外，並於機身後方塗裝醒目的「AIRBUS A320neo」的官方象徵識別，這也是為了紀念第一架A320neo才有的獨一無二塗裝。而駕駛艙前方的視窗設計，則選用黑色的窗櫺。

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相較於其它的窄體客機，A320neo擁有最寬敞的單走道客艙，提升旅客搭乘的舒適度外，其研發的新引擎及鯊魚鰭機翼，省油達18%，噪音更是降低50%，對地球環境更為友善。

▲▼虎航新機亮相。（圖／台虎提供）

▲▼虎航新機亮相。（圖／台虎提供）

▲▼虎航新機全新塗裝「neo」曝光，客艙走道變得更加寬敞，噪音也降低。（圖／台虎提供）

▲▼虎航新機亮相。（圖／台虎提供）

而機內也增添更多的設備，感官享受全面提升。首先，在視覺上，機內燈光會根據不同情境例如登機、用餐、休憩等來變換色彩，讓旅客體驗更輕鬆愉悅的旅程。

在聽覺上，旅客在登機時，就能聽到來自台灣的天籟美聲—希望兒童合唱團Puzangala特別為台灣虎航錄製的多首登機音樂。另每個座位前方都設置有USB充電插座及iPad平板電腦擺設架。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，台灣虎航自2014年開航第一條航線以來，帶給旅客們更好、更豐富的飛行體驗，一直是我們努力的方向。A320neo的正式啟航，不僅象徵台灣虎航邁入下一個新里程碑，也象徵台灣虎航服務的再升級。

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